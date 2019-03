28 de companii vor participa la Fondul Suveran de Dezvoltare - proiect

Ziare.

Capitalul social total al FSDI, initial, este stabilit la 19,112 miliarde de lei si este format din aport in numerar in valoare de 9 miliarde lei, provenit din venituri din privatizare, si din aport in natura reprezentat de pachetele de actiuni nominative in valoare 10,112 miliarde de lei, detinute de stat la cei 28 de operatori economici.In capitalul FSDI vor intra actiunile detinute de stat la urmatoarele companii:- Engie Romania- Electrica- Delgaz Grid- E.ON Energie Romania- Chimcomplex- OMV Petrom- Telekom Romania Communications- Loteria Romana- IAR- Oil Terminal- Compania Nationala Administratia Porturilor Dunarii Maritime- Romgaz- Hidroelectrica- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti- Nuclearelectrica- Imprimeria Nationala- Conpet- Aeroportul International Timisoara Traian Vuia- Societatea de Tratament Balnear si Recuperare a Capacitatii de Munca TBRCM- Administratia Porturilor Dunarii Fluviale- Compania Nationala pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat si Recipientelor sub Presiune- Cuprumin Abrud- Societatea Nationala a Sarii- Romaero- Administratia Porturilor Maritime Constanta- Administratia Canalelor Navigabile- Antibiotice SA- Compania Nationala UnifarmIn primul an, 2019, crearea FSDI va reduce veniturile bugetare cu 4,7 miliarde de lei (respectiv cu valoarea dividendelor incasate de FSDI in contul actiunilor transferate in portofoliul Fondului) . Potrivit initiatorilor proiectului, deficitul de venituri va fi recuperat in anii urmatori primului an de functionare prin incasarea dividendelor pe care FSDI le va plati statului, in calitate de actionar unic.Cheltuielile cu taxele si tarifele necesare infiintarii FSDI se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice, pentru anul 2019 estimandu-se un impact de 600.000 lei."Prin infiintarea FSDI se are in vedere crearea unui vehicul public de investitii financiare/intermediere financiara in actiuni/participatii in proiecte/companii profitabile, segment neacoperit in prezent pe piata financiara din Romania, care, pe de o parte, sa aiba un rol multiplicator in economie pentru o dezvoltare sustenabila si, pe de alta parte, sa catalizeze/mobilizeze resurse financiare disponibile catre economie si proiecte rentabile", precizeaza Ministerul Finantelor.Administrarea FSDI se va face in sistem dualist, de catre un Consiliu de supraveghere si un Directorat, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Consiliul de Supraveghere este format din 9 membri, desemnati de Adunarea generala a actionarilor in urma unui proces de selectie, cu un mandat de 5 ani care poate fi reinnoit.Camera Deputatilor a adoptat in sedinta din 6 iunie 2018, in calitate de camera decizionala, Legea privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii - SA. Actul normativ a fost, insa, declarat neconstitutional de catre Curtea Constitutionala in data de 18 iulie 2018, avand in vedere caracterul individual al legii si faptul ca, potrivit Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, "unitatile economice de interes republican se organizeaza ca societati comerciale prin hotarare a Guvernului".