Cum a pierdut Romania 160 de kilometri de autostrada sau 10 spitale regionale: Nu a reusit sa cheltuie banii europeni Cele mai mari pierderi, in guvernul Tariceanu

Romania avea o perioada de gratie care s-a incheiat la 31 decembrie 2015 pentru a cheltui aceste fonduri, dar nu a reusit, a anuntat, miercuri, europarlamentarul Siegfried Muresan.Acesta citeaza o informare trimisa de Comisia Europeana, potrivit careia suma totala a fondurilor europene dezangajate, adica pierdute pentru ca nu au fost cheltuite in intervalul de timp alocat, se ridica la 4,4 miliarde de euro. Din aceasta suma, Romania nu a absorbit 1,64 de miliarde de euro, adica mai bine de o treime."Vina o poarta, intr-o mai mica sau mai mare masura, toate guvernele care au fost la putere in cei 9 ani in care puteam cheltui banii, adica 1 ianuarie 2007 - 31 decembrie 2015, incepand cu Guvernul Tariceanu care stia inca din 2006 ca trebuie sa pregateasca lansarea autoritatilor si sistemelor de management, precum si a programelor operationale aferente absorbtiei fondurilor europene, dar a intarziat nepermis de mult demararea lor", explica europarlamentarul."Desi majoritatea programelor operationale au fost aprobate in anul 2007, sistemele de management aferente acestora nu au fost certificate decat in 2009, facand astfel imposibila transmiterea de cereri de rambursare catre Comisia Europeana. Acest lucru a rezultat intr-o rata efectiva de 0% a absorbtiei fondurilor structurale pentru anii 2007 si 2008, cand Calin Popescu-Tariceanu a fost prim-ministru", acuza Muresan.Cu acesti bani, spune Siegfried Muresan, Romania putea construi pestesau putea reabilita. Banii ar fi ajuns si pentrusau pentru reabilitarea aLucrurile nu arata mai bine nici pentru viitor, avertizeaza europarlamentarul."Asadar, riscam sa pierdem din nou miliarde de euro din fondurile europene alocate Romaniei daca autoritatile nu dau dovada de mai mult interes si nu fac mai mult pentru a absorbi acesti bani. In plus, este foarte important ca, pana in anul 2020, sa dovedim ca putem gestiona absorbtia fondurilor europene. Numai in felul acesta putem convinge statele membre net contributoare la bugetul UE ca Romania merita acelasi nivel ridicat al fondurilor europene si dupa 2020", a conchis deputatul european Siegfried Muresan.