Fondul National de Dezvoltare: Comisia de Prognoza va analiza proiectele si va decide ce primarie primeste granturi

Eligibilitatea

retelelor noi de gaze naturale si extinderea celor vechi,

drumurilor publice si a intersectiilor lor pana la 25 de metri,

retelelor de canalizare, pana la:

reparatii capitale, transformari, consolidari, modificari, extinderi, reabilitari, modernizari si reabilitare termica a constructiilor aferente pentru dispensare medicale rurale, centre medicale de permanenta, spitale judetene, municipale si orasenesti.

Normele confera presedintelui CNSP puterea de a decide care proiecte ale primariilor, altor unitati administrativ terioriale si, in anumite conditii, universitatilor, pot primi granturi, dar si imprumuturi FNDI.Documentul vorbeste confuz de granturi, dar si de imprumuturi. Potrivit textului, beneficiarii "au obligatia de a restitui anual, pe o perioada fixa de 20 de ani, o suma reprezentand contributia proprie" la proiectele aprobate de CNSP."Valoarea grantului se stabileste de catre CNSP in conformitate cu normele si procedurile sale interne de acordare, in baza solicitarii beneficiarului- unitati/subdiviziuni administativ teritoriale, cu incadrarea in conditiile prevazute in ordonanta de urgenta si de prezentele norme", spune proiectul de ordin de pe site-ul CNSP.Fondul National de Dezvoltare si Investitii a fost infiintat prin OUG 114/2018, mai cunoscuta ca "ordonanta lacomiei", si este prevazut sa finanteze proiecte ale administratiilor locale prin imprumuturi de la Trezoreria Statului.Bugetul Fondului pe urmatorii 20 de ani ar urma sa fie de 10 miliarde de euro.Primariile vor trimite proiecte, CNSP va analiza, iar presedintele institutiei care ar trebui sa se ocupe de strategiile de dezvoltare ale Romaniei le va semna."Incadrarea in domeniile prioritare se stabileste de catre CNSP prin ordin al presedintului acesteia", spune documentul citat.Proiectele finantate sunt dintre cele mai variate, de la constructia:Citeste mai multe despre DOCUMENT / Fondul National de Dezvoltare si Investitii - CNSP va analiza proiectele si va decide ce primarie primeste granturi pe site-ul Curs de Guvernare.