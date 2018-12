Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii: Primul draft a fost pus in dezbatere, dar nu spune ce firme il vor finanta

Functionarea si activitatea

FSDI va fi organizat ca societate pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si ale actului sau constitutiv, conform Notei de fundamentare a documentului citat."Cheltuielile cu taxele si tarifele necesare infiintarii FSDI se suporta din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni Generale, pentru anul 2019, estimandu-se un impact de aprox.", se scrie in Nota de fundamentare a actului normativ, publicat vineri, pe site-ul MFP.Acest fond va fi detinut in intregime, in mod direct pe toata durata de functionare, de catre statul roman prin MFP. Durata de functionare a FSDI este nelimitata."Functionarea si activitatea FSDI se vor supune regulilor cu privire la deficitul bugetar si datoria publica conform metodologiei UE pentru a mentine clasificarea FSDI in afara sectorului public, pe toata durata existentei sale", se precizeaza in document.Fondurile suverane de dezvoltare si investitii sunt persoane juridice romane ale caror conditii de organizare si functionare se stabilesc prin hotarare a Guvernului si care se infiinteaza si functioneaza ca societati pe actiuni, in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 100/2018 (OUG), precum si ale actelor constitutive ale Fondurilor, potrivit documentului citat.OUG nr. 100/2018 reglementeaza cadrul general privind conditiile pe care o firma trebuie sa le indeplineasca pentru a fi considerata fond suveran de dezvoltare si investitii."FSDI are ca scop atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, prin participare directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii sau al unor societati de investitii, singur sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, inclusiv prin participarea in parteneriate public - private, cat si administrarea activelor financiare proprii, in vederea obtinerii de profit.", se mai scrie in Nota de funamentare citata.In vederea indeplinirii obiectului principal de activitate, FSDI poate sa infiinteze firme ca asociat unic sau impreuna cu alti participanti, in orice forma, sa participe la finantarea de firme in care este actionar prin participarea la majorarea capitalului social, prin imprumuturi sau alte forme de finantare, sa vanda actiuni din portofoliu, in conditiile legii si sa vanda, sa achizitioneze si sa mentina in propriul portofoliu instrumente financiare in conformitate cu politicile investitionale proprii."FSDI va functiona complementar Bancii Nationale de Dezvoltare a Romaniei, institutie care urmeaza sa fie creata, si care are ca scop adresarea directa a ineficientei pietelor prin proiecte ale beneficiarilor eligibili, care au un profil de risc mai ridicat, dar cu potential mare de a crea valoare adaugata si locuri de munca, si fata de care sectorul privat manifesta un apetit redus de asigurare a finantarii", se puncteaza in documentul citat.Finantarea FSDI se va face din venituri obtinute din dividende incasate de la societatile aflate in portofoliul acestuia, din cele rezultate din operatiuni cu instrumente financiare proprii si din cele emise de alte entitati, din venituri din vanzarea de pachete de actiuni din portofoliu, din imprumuturi, inclusiv prin emiterea de obligatiuni, dar si din alte surse prevazute de lege, conform proiectului de act normativ. Cu toate acestea, documentul citat nu prevede care sunt firmele din portofoliu, nici cate vor fi."Capitalul social al FSDI subscris integral la data constituirii este format din aport in natura reprezentat de pachete de actiuni detinute de stat la societatile care se vor afla in portofoliul FSDI, precum si din aport in numerar. Pachetele de actiuni se transfera in proprietatea FSDI, iar acesta va putea dispune liber de ele, in calitate de bunuri proprii.Decizia de instrainare de active si de actiuni care constituie capitalul social initial al FSDI va fi luata in conformitate cu strategia FSDI si va avea la baza o analiza cost/beneficiu privind utilizarea acestei surse de finantare din instrainarea de active/actiuni in vederea implementarii strategiei, dupa epuizarea tuturor celorlalte instrumente de finantare prevazute de lege, cu mentinerea valorii activului net al FSDI la nivelurile stabilite prin strategia FSDI si respectarea pragurilor de indatorare si a obiectivelor de rentabilitate si de risc din strategie", se detaliaza in Nota de fundamentare a HG pentru infiintarea Fondului Suveran.Respectarea acestor cerinte privind instrainarea actiunilor si activelor, inclusiv a celor ce constituie contributie la capitalul social al FSDI, a avut in vedere, pe de o parte, limitarea riscurilor economice ce decurg din instrainarea fara justificare a actiunilor la societatile strategice, iar, pe de alta parte, asigurarea independentei si automoniei de decizie a fondului asupra activelor detinute, conditie ce trebuie indeplinita pentru clasificare in afara administratiei publice, conform documentului citat.Cerinte specifice pentru instrainarea activelor detinute de catre FSDI sunt prevazute doar pentru cele care au constituit aport la capitalul social initial, intrucat celelalte active dobandite prin activitatea FSDI sunt active proprii pentru care fondul trebuie sa aiba autonomie deplina de decizie."Pentru a se evita clasificarea FSDI in sectorul administratiei publice la analiza companiilor ale caror pachete de actiuni constituie aport la capitalul social initial al FSDI, s-au avut in vedere o serie de criterii, precum: criterii economice, criterii pentru clasificare in sectorul administratiei publice (sa nu inregistreze pierderi anuale consecutive de-a lungul unei perioade de mai multi ani (3-5 ani), sa nu fie deja clasificate in sectorul administratiei publice), criteriul concurential si de concentrare economica", se mai scrie in documentul citat.De asemenea, la definitivarea listei cu societatile ale caror pachete de actiuni vor constitui aport la capitalul social initia al FSDI s-a avut in vedere faptul ca incadrarea acestor societati in categoria societatilor de interes strategic se face pe baza propunerilor autoritatilor publice tutelare. Pentru respectarea metodologiei UE, privind clasificarea in afara sectorului administratiei publice, aceste societati trebuie sa aiba autonomie de decizie in administrarea activelor si pasivelor.Strategia FSDI se elaboreaza de catre Directorat, se avizeaza de Consiliul de Supraveghere si se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, in baza unor linii directoare aprobate in prealabil prin hotarare de Guvern si este insotita de un plan de afaceri si de o analiza economico-financiara care sa o fundamenteze, prezentate ca anexe la strategie."Strategia se elaboreaza pe o perioada de 3 ani si se revizuieste ori de cate ori conditiile de piata si/sau necesitatile de finantare ale FSDI o impune. Pana la aprobarea strategiei, FSDI deruleaza activitatile curente pentru administrarea proiectelor aflate in derulare/ produselor financiare aflate in portofoliu. Se interzice acordarea in favoarea FSDI a oricaror garantii guvernamentale, precum si a oricaror alte forme de sprijin din partea Statului", se scrie in proiectul de act normativ.