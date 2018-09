Fondul Suveran de Dezvoltare revine. Finantele au pus proiectul in dezbatere publica

Ziare.

Proiectul de act normativ reglementeaza scopul fondului suveran de dezvoltare si investitii - atat dezvoltarea si finantarea din fonduri proprii si din fonduri atrase, angajarea de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, prin participarea directa ori prin intermediul altor fonduri de investitii sau al unor societati de investitii, singur sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, inclusiv prin participarea in parteneriate public - private, precum si administrarea activelor financiare proprii, in vederea obtinerii de profit.Fondul va fi persoana juridica romana ale carei conditii de organizare si functionare se stabilesc prin hotarare de Guvern, care se infiinteaza si functioneaza ca societate pe actiuni si care este detinut in intregime, in mod direct, pe toata durata de functionare de catre statul roman.va fi format din aport in numerar, precum si din aport in natura. Aportul in natura se stabileste prin hotarare de Guvern si se poate compune si din bunuri mobile si imobile proprietate privata a Statului, inclusiv din actiuni ale Statului la societatile la care acesta este actionar.se aproba de catre adunarea generala a actionarilor, in baza unui mandat aprobat in prealabil prin hotarare de Guvern si este corelata cu un set de indicatori de performanta pe termen mediu si lung stabiliti de adunarea generala a actionarilor. Strategia este insotita de un plan de afaceri si de o analiza economico-financiara care sa o fundamenteze.Fondul va fiin sistem dualist de catre un consiliu de supraveghere si un directorat, in conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990, a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Prin infiintarea fondului suveran de dezvoltare si investitii se are in vedere crearea unui vehicul de investitii financiare (intermediere financiara) in actiuni sau participatii in proiecte sau companii profitabile, segment neacoperit in prezent pe piata financiara din Romania, care, pe de o parte, sa aiba un rol multiplicator in economie pentru o dezvoltare sustenabila si, pe de alta parte, sa catalizeze si sa mobilizeze resurse financiare disponibile catre sectorul real si proiecte profitabile.