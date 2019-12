Ministerul Dezvoltarii a gasit neregului la proiecte finantate prin PNDL: Plati de peste 146 milioane de lei au fost stopate

Ziare.

MLPDA anunta ca s-au verificat, perioada 26 noiembrie - 11 decembrie, 3.084 de solicitari de plata pentru proiecte realizate prin PNDL - etapa I si II. Scopul a fost de a verifica exactitatea si realitatea datelor transmise de beneficiari cu situatia din teren.Controalele au fost facute de Corpul de control al ministrului si inspectorii din Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC).Potrivit situatiei centralizate de catre Minister situatia este urmatoarea:- Corpul de control al ministrului a verificat 173 de proiecte pentru care existau solicitari de plata in valoare totala de 177.129.282 de lei, trimise de unitati administrativ-teritoriale din 12 judete, fiind identificate 38 de solicitari neconforme, in valoare totala de 45.706.000 lei, care vor fi oprite de la plata.- Inspectorii ISC din intreaga tara au verificat 2.911 solicitari de plata, rezultatele fiind urmatoarele:* pentru PNDL I, din 410 solicitari verificate:- 20 (in valoare totala de 8.327.000 de lei) au fost gasite neconforme- 6 (in valoare totala de 3.375.000 de lei) au fost retrase in mod voluntar de beneficiari- celelalte 384 de solicitari (in valoare totala de 217.000.000 lei) vor fi platite* pentru PNDL II, din 2.624 de solicitari verificate:- 86 (in valoare totala de 52.857.000 de lei) au fost gasite neconforme- 37 (in valoare totala de 35.932.937 de lei) au fost retrase in mod voluntar de beneficiari- celelalte 2.501 de solicitari (in valoare totala de 1.570.707.281 de lei) vor fi platite.Astfel, in urma actiunilor de control,"Am spus raspicat, in nenumarate randuri, ca, acolo unde realitatea din teren nu corespunde cu cea din hartii, platile vor fi categoric oprite! Este inadmisibil sa ne batem joc de banul public si sa facem investitii de mantuiala. Nerespectand proiectele tehnice ale acelor obiective, primarii nu dovedesc decat ca nu-si respecta cetatenii care i-au ales si de care ar trebui sa aiba grija! Iar cei care au respectat proiectele nu trebuie sa-si faca niciun fel de griji, intrucat facturile le vor fi platite fara nicio ezitare! In perioada urmatoare, verificarile vor continua, pentru a ne asigura ca lucrarile realizate prin PNDL sunt conforme", a precizat Ion Stefan, ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei.MInisterul prcizeaza ca, la verificarea tuturor proiectelor, au fost prezenti dirigintii de santier sau reprezentanti ai unitatilor administrativ-teritoriale, care au luat la cunostinta constatarile inspectorilor.