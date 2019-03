Fondul Suveran ar putea include Loteria Romania si Imprimeria

Ziare.

"Pentru a se crea cadrul legal astfel incat CN Loteria Romana S.A. si C.N. Imprimeria S.A. sa poata intra in proprietatea privata a unui fond la data inregistrarii acestuia la Registrul Comertului, prin aportarea actiunilor statului la cele doua companii la capitalul social al fondului, este necesara o interventie legislativa la nivel primar. Intrarea celor doua companii in proprietatea privata a unui fond presupune o serie de demersuri premergatoare a caror durata este influentata in mod direct de crearea unui cadru legislativ adecvat.Modificarea actualului cadru legislativ este necesar a fi facuta anterior infiintarii unui asemenea fond, tinand cont de perioada necesara pentru asigurarea conditiilor ca fondul sa devina functional si sa-si indeplineasca scopul de dezvoltare si finantare de proiecte de investitii rentabile si sustenabile, in diverse sectoare economice, singur sau impreuna cu alti investitori institutionali sau privati, inclusiv prin participarea in parteneriate public-private, in vederea obtinerii de profit, estimata la circa 18 luni", prevede un proiect de Ordonanta de Urgenta a Guvernului (OUG), publicat de MFP.Odata cu adoptarea acestui document, cele doua companii pe actiuni vor fi detinute ca si pana in prezent de stat, dar statul va putea sa fie actionar sub diverse forme, iar actele constitutive ale celor doua companii urmeaza sa fie abrogate."Tinand cont de faptul ca nu se mai justifica reglementarea la nivel de lege a participatiei statului la aceste societati (intrucat calitatea de actionar este prevazuta in Hotararea de Guvern nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice), se propune abrogarea prevederilor corespunzatoare din OUG nr. 159/1999 privind infiintarea Companiei Nationale << Loteria Romana >> - S.A. si OUG nr. 199/2000 privind infiintarea Companiei Nationale << Imprimeria Nationala >> - S.A., precum si a actelor constitutive ale celor 2 societati, prevazute in anexa la cele doua acte normative, intrucat nu mai sunt aplicabile, fiind modificate prin hotararile adunarii generale a actionarilor, conform dispozitiilor legale", precizeaza Nota de fundamentare a actului normativ citat.Totodata, se propune modificarea si completarea OUG nr. 100/2018 pentru reglementarea unor masuri privind cadrul general aplicabil fondurilor suverane de dezvoltare si investitii.Astfel, daca Institutul National de Statistica (INS) reclasifica in sectorul administratiei publice o companie ale carei pachete de actiuni au fost aduse ca aport in natura de catre statul roman la capitalul social al unui fond si care poate conduce la reclasificarea acestuia in sectorul administratiei publice, toate actiunile acelei companii pot fi transferate cu titlu gratuit din proprietatea privata a fondului in proprietatea privata a statului prin hotarare a adunarii generale extraordinare a actionarilor, capitalul social al fondului diminuandu-se in mod corespunzator.Astfel, Consiliul de supraveghere al FSID va fi format din "noua membri, desemnati de adunarea generala a actionarilor" (AGA), daca au expertiza "in domeniul financiar -bancar necesara indeplinirii responsabilitatilor specifice fondurilor suverane, experienta in administrarea de societati, integritate profesionala, buna reputatie, cunostinte, aptitudini si experienta adecvate complexitatii activitatii specifice fondurilor suverane, precum si a criteriilor stabilite in conformitate cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile si completarile ulterioare".De asemenea, noul act normativ va introduce reglementarea conform careia remuneratiile membrilor consiliului de supraveghere si ale membrilor directoratului FSID le stabilesc AGA acestuia."Pana la infiintarea, in conditiile legii, a unui fond suveran de dezvoltare si investitii, la al carui capital social se aporteaza in natura participatia statului la Compania Nationala << Loteria Romana >> - S.A. si la Compania Nationala << Imprimeria Nationala >> - S.A. calitatea de actionar a statului roman la aceste companii se exercita de catre Ministerul Finantelor Publice", mai arata actul normativ citat.Deputatul USR Cosette Chichirau spunea, in decembri 2018, ca PSD pregateste cel mai mare tun de dupa 1989, dorind sa puna mana pe tot ce a mai ramas companie de stat in Romania."Ce mai face PSD noaptea, ca hotii? Pregateste CEL MAI MARE TUN de dupa 1989! Este vorba despre afacerea, manevra prin care o gasca de indivizi vrea sa puna mana pe tot ce a mai ramas companie de stat in Romania.Acum doua-trei ore, Ministerul de Finante a pus in dezbatere proiectul de hotarare pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare. Vineri seara, inainte de Anul Nou si in mijlocul vacantei de iarna, Viorica Dancila face dezbatere publica!", scria atunci pe Facebook Cosette Chichirau.Deputatul a mai subliniat si ca sunt ascunse date esentiale: nu sunt precizate companiile care il vor finanta si nici cat anume este suma pe care statul o va asigura ca aport in numerar la capitalul social al Fondului.