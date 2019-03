Victor Ponta: Fondul Suveran e metoda TelDrum extinsa la nivel national. Nu le mai e frica deloc

Care e mecanismul

In plus, fostul premier sustine ca cele 28 de companii care ar urma sa faca parte din Fond sunt subevaluate, iar premierul Viorica Dancila si ministrul Eugen Teodorovici "vor avea de facut o suta de ani de inchisoare" pentru semnarea documentelor referitoare la Fondul Suveran."Fondul Suveran - aici e metoda TelDrum. Firma TelDrum a fost proprietatea Consiliului Judetean Teleorman si a devenit proprietatea domnului Dragnea. E metoda TelDrum extinsa la nivel national. A fost scoasa din insolventa, a devenit cea mai profitabila", a spus, vineri, la Timisoara, Victor Ponta.Potrivit liderului Pro Romania, cele 28 de companii de stat au fost subevaluate si vor fi puse intr-un fond privat. El a prezentat mecanismul de functionare.. 10 miliarde de lei, 2 miliarde si un pic de euro.Sunt puse intr-un fond privat care are drepturile prevazute in felul urmator: sa vanda actiuni si active. Deci metoda TelDrum.. Primul obstacol e ca pana si Curtea Constitutionala, atat de prietenoasa cu domnul Dragnea, a zis ca e neconstitutional. S-a dat o ordonanta, desi legea a fost declarata neconstitutionala, ordonata e tot lege. Acum urmeaza sa dea o ordonanta care modifica ordonanta 100 pentru ca Toader Tudorel, om hatru si abil, le tot da o mie de observatii ca nu vrea sa semneze", a declarat Ponta.Victor Ponta mai spune ca cei care vor semna sunt premierul Viorica Dancila si ministrul Finanelor Publice, Eugen Teodorovici, si ca "la un moment dat vor avea de facut 100 de ani de inchisoare". Ponta mai spune ca printre companiile vizate se numara si Aeroportul Timisoara., i-au gasit pe doamna Dancila si pe domnul Teodorovici si cum a trecut TelDrum de la poporul din Teleorman la unul singur asa vor trece si companii.. O sa aflati din presa de specialiate ca Fondul Suveran a vandut actiunile de la Aeroportul Timisoara pentru ca nu au nicio obligatie sa faca o procedura transparenta. Asa ramanem fara ultimele 28 de vaci sanatoase cu lapte din Romania", a spus Ponta.Fostul premier a mai spus ca, in data de 18 martie, ministrul Teodorovici a aprobat mandatarea reprezentantilor statului in companii, misiunea acestora fiind aceea de a repartiza aproape intreg profitul prin dividende."Am primit chiar astazi, tocmai s-a aprobat pe 18 martie, domnul Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor Publice, mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea Generala, Consiliul de Administratie in societati nationale, companii nationale, societati cu capital intergral sau partial de stat si Regii Autonome in vederea luarilor masurilor ce se impun in vedere repartizarii unei cote de minim 90% din profitul realizat in 2018 sub forma de dividende.. Tocmai le-au luat si ce bani mai aveau prin conturi. La TelDrum a fost la fel, au zis 'saracul TelDrum, hai sa il vindem'. Nu e mare inginerie, nu le mai e frica deloc si acum toti hotii sunt victime", a spus Ponta.Liderul PSD, Liviu Dragnea, sustinea, in 10 martie, referitor la Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii, ca nu este afectat deficitul bugetar, nu sunt afectate plafoanele si ca "tot acest mecanism economico-financiar a fost luat in calcul atunci cand s-a construit bugetul".El afirma si ca Victor Ponta, care anunta ca va face plangere penala pe tema acestui Fond, este un "denuntator de profesie".