Victor Ponta isi critica fostii colegi din PSD pe tema Fondului Suveran: Hotie pana la capat!

Ziare.

com

El critica faptul ca Hotararea de Guvern pe acest subiect a fost publicata intre Craciun si Revelion - adica "de Sarbatori, ca hotii!"."HOTIE PANA LA CAPAT - au promis Dragnea si gasca lui, "sponsorilor" din afara tarii / si se tin de cuvant! (...) Eu sunt insa convins ca, mai devreme sau mai tarziu, toti cei care si-au pus semnatura pe aceste documente prin care poporul roman este jefuit de tot ce a mai ramas din avutia sa (peste 15 miliarde de euro ) vor raspunde civil si penal pentru faptele lor criminale! Si chiar daca Dragnea sau Valcov nu au semnat nimic - nu trebuie sa creada ca la inchisoare vor merge doar "trepadusii" lor!Acum nu le este frica de justitie si de oameni! Trebuie neaparat sa vanda cat mai urgent actiunile la Hidroelectrica , Aeroportul Otopeni, Portul Constanta, Transgaz Transelectrica si tot ce a mai ramas in proprietatea Statului Roman! Fara niciun control public, fara Parlament, Curte de Conturi sau procedura transparenta!", a scris pe Facebook Victor Ponta Ponta critica faptul ca Fondul Suveran nu are niciun control public, Parlament sau Curtea de Conturi. El a amintit ca legea de infiintare a fost declarata neconstitutionala de catre CCR , iar Comisia Europeana a transmis un avertisment ca nu se pot face vanzari netransparente. In plus, a ironizat planul social-democratilor, comparandu-l cu Fondul Suveran din Botswana.T.B.