Bloomberg: Francul elvetian scade accentuat, ceea ce e neobisnuit in situatia unui conflict iminent. Oligarhii rusi ar putea fi de vina

Asta, in contextul in care Donald Trump a amenintat Siria cu un atac cu rachete, a amplificat scandalul taxelor cu China si a dispus noi sanctiuni impotriva oligarhilor rusi."Francul elvetian este condus, predominant, de fluxurile de capital pentru moment, iar sanctiunile din Rusia acopera si companii elvetiene in care au investit rusi", a spus Manuel Oliveri, specialist in valute al Credit Agricole SA. El da ca exemplu Sulzer AG (companie elvetiana in care actionar majoritar era un oligarh rus): "Cresterea nevoii de lichiditate a rusilor si lipsa apetitului pentru bani cash in Elvetia schimba corelatia francului cu sentimentul de risc", a adaugat specialistul, precizand ca speculatia de pe piata referitoare la acest aspect nu a putut fi confirmata.Statele Unite au impus noi sanctiuni Rusiei, saptamana trecuta, ca raspuns la actiunile desfasurate in Siria si incercarea de a subjuga democratiile occidentale. Asta a dus la o scadere dramatica a rublei, dar si a actiunilor din Rusia.Aceste sanctiuni includ masuri precum sistarea accesului la piete financiare globale pentru miliardari care au legaturi cu Kremlinul.Scaderea francului elvetian a fost proportionala cu miscarile bruste ale pietelor din Elvetia. Actiunile Sulzer au scazut miercuri inainte de a inregistra cea mai mare crestere din ultimii 21 de ani joi, dupa ce compania a anuntat ca sanctiunile SUA nu i se mai aplica, dupa ce oligarhul rus Viktor Vekselberg (care era printre cei sanctionati) si-a redus participatia in companie pana la sub 50%.Pe pietele de obligatiuni, randamentul datoriei guvernamentale elvetiene de doi ani a crescut la cel mai inalt nivel, joi, in timp ce randamentele germane au scazut."Francul elvetian a fost prins temporar in sanctiunile impuse Rusiei", a spus Peter Rosenstreich, sef in market strategy la Banca Swissquote. "Pentru o economie mica si deschisa precum cea a Elvetiei, sa fii prins intr-un razboi geopolitic este extrem de riscant. Elvetia inca pune valoare pe siguranta si viata privata. Atunci cand este amenintata in vreun fel, anumiti investitori devin agitati".In orice caz, statutul francului elvetian a pierdut teren, relativ, in fata yenului, in acest an, in timp ce Banca Nationala Elvetiana ramane reticenta in a se indeparta de retorica sa privind moneda "foarte apreciata".A.D.