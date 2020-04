Banca Mondiala: Romania acceseaza 400 de milioane de euro pentru lupta impotriva pandemiei

LIVE

Aceasta finantare sprijina o serie de interventii menite sa duca la consolidarea serviciilor de interventie si a celor medicale, la minimizarea pierderilor pentru sectoarele public si privat, precum si la protejarea vietii cetatenilor si a calitatii traiului in general."Banca Mondiala este pregatita sa vina in sprijinul Romaniei in lupta sa impotriva pandemiei de COVID-19 si a efectelor acesteia asupra oamenilor, prin acordarea unui ajutor financiar rapid, precum si printr-o implicare pe termen lung. In functie de evolutia situatiei, vom continua sa sprijinim Romania pentru a putea depasi aceasta criza", a declarat Tatiana Proskuryakova, directorul de tara al Bancii Mondiale pentru Romania si Ungaria.Romania a beneficiat de aceasta asistenta financiara pre-aprobata (Catastrophe Deferred Drawdown Option - CAT-DDO), pe care Guvernul Romaniei a negociat-o cu Banca Mondiala in luna iunie 2018.Obiectivul acestui program este acela de a consolida cadrul institutional si juridic din Romania pentru a putea gestiona eficient impactul fizic, social si fiscal in situatiile medicale de urgenta, in cazul unui dezastru natural sau al schimbarilor climatice.In plus fata de sprijinul acordat Guvernului pentru dezvoltarea unor politici publice de importanta critica menite sa consolideze rezilienta, aceasta facilitate acorda posibilitatea de a accesa finantare in termen de 48 de ore, pentru a putea reactiona in timp util in fata unui dezastru natural sau a unei urgente de natura medicala.In acelasi timp, Biroul BM din Romania lucreaza acum la restructurarea portofoliului existent, in special in domeniul sanatatii, pentru a-si valorifica o parte din fondurile existente in vederea finantarii achizitiei unor echipamente necesare in contextul crizei actuale, precum si in domeniile afectate de criza dincolo de sectorul sanatatii.Acest gen de asistenta implica si furnizarea de asistenta tehnica pentru diminuarea impactului economic pe care il va avea o posibila criza.Grupul Bancii Mondiale pune la dispozitie un pachet de finantare cu aprobare rapida in valoare de 14 miliarde de dolari pentru a consolida raspunsul la efectele pandemiei de COVID-19 in tarile aflate in curs de dezvoltare si pentru a reduce perioada de recuperare a acestora.Reactia rapida include finantare, consiliere in materie de politici publice si asistenta tehnica pentru a ajuta tarile sa faca fata impactului generat de aceasta pandemie in domeniul medical si economic.IFC ofera o finantare de 8 miliarde de dolari pentru a ajuta societatile private afectate de pandemie si pentru a contribui la pastrarea locurilor de munca. IBRD si IDA pun la dispozitie o prima transa de 6 miliarde de dolari pentru a sustine interventia in domeniul asistentei medicale.In cazul in care sunt tari care vor avea nevoie de un sprijin mai semnificativ, Grupul Bancii Mondiale va acorda 160 miliarde de dolari in urmatoarele 15 luni pentru a contribui la protejarea celor saraci si vulnerabili, pentru a sprijini mediul de afaceri si procesul de recuperare economica.