Ce prevede acordul istoric din UE: Statele din sud nu au obtinut corona-bondurile

LIVE

Ziare.

com

Masurile luate noaptea trecuta erau "de neimaginat" in urma cu doar cateva zile, a recunoscut presedintele Eurogrupului, Mario Centeno, care a precizat ca vor fi facute eforturi pentru ca ele sa fie disponibile in doua saptamani, informeaza TVE.Ministrii au convenit asupra unei linii de credit a MES de 240 miliarde de euro pentru a oferi lichiditati statelor, mobilizarea a 200 miliarde de euro in investitii din partea Bancii Europene de Investitii, pentru imprumuturi in cazul intreprinderilor mici si medii, si un fond de 100 de miliarde de euro garantat de tarile membre pentru somaj si pastrarea locurilor de munca.In acord nu au fost cuprinse euro-obligatiunile (corona-bonduri), cerute de tarile din sudul Europei.Eurogrupul a reusit sa ajunga la aceasta intelegere dupa ce miercuri a fost suspendata reuniunea, dupa 16 ore de negocieri fara consens