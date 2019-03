Ce trebuie sa comparam la imprumuturile rapide

Ziare.

com

In orice caz, in prezent compararea de credite este mult mai usoara comparativ cu acum cativa ani. Site-urile de comparare de credite online, precum Matchbanker, permit consumatorilor sa economiseasca mult timp, prezentandu-le o cantitate mare de informatii care este afisata in cateva secunde si poate fi examinata rapid. In continuare iti vom explica ce trebuie sa compari atunci cand cauti o finantare sau un imprumut rapid Cu totii suntem confuzi atunci cand ne gandim la credite si nu suntem intotdeauna siguri care sunt cele mai importante aspecte le care trebuie sa fim atenti. Ei bine, rata dobanzii este foarte importanta si trebuie luata in considerare. Pentru a o putea compara trebuie sa te uiti si la dobanda anuala efectiva (DAE) si suma totala care trebuie rambursata.Rata dobanzii nu este cel mai bun indicator de comparatie, deoarece nu tine cont de intervalul de timp. Nu este acelasi lucru sa te poti bucura de o anumita suma de bani pentru o luna, cum este pentru un an.Poate te gandesti ca rata dobanzii o folosesti pentru a compara sumele absolute, dar adevarul este ca, spre deosebire de DAE, nu ia in considerare comisioanele aferente acordarii imprumutului. Prin urmare, cel mai bine este sa analizezi suma totala a dobanzii care trebuie platita si sa adaugi tarifele precum: comisioane de prelungire a datei scadente, taxa de deschidere etc.Trebuie sa ti cont de cerintele institutiilor financiare pentru a te asigura ca iti ofera dobanzi mai scazute. Prin urmare, probabil te gandesti ca daca o institutie financiara are multe cerinte cu atat este mai bine, insa nu este intotdeauna asa.Cel mai important lucru la care trebuie sa te uiti este daca indeplinesti cerintele, iar apoi sa incepi sa iti faci calculele financiare ca sa vezi daca iti permiti cu adevarat sa aplici pentru un credit.Una din aceste cerinte poate fi necesitatea unei garantii. In cazul in care este necesar sa oferi o garantie pentru a aplica pentru un imprumut, automat si dobanda va fi mai mica, dar nu uita, in cazul in care intarzii cu plata, institutia financiara de la care ai luat creditul va avea mana libera sa profite de aceasta garantie.Exista cateva tipuri de comisioane cu care te vei intalni daca aplici pentru un credit. In mod normal aceste comisioane nu trebuie platite daca respecti termenii contractului, insa pot avea loc intamplari neasteptate.Cele mai intalnite comisioane sunt cele pentru prelungirea datei scadente si comisioanele pentru plata anticipata. In cazul in care aceste comisioane difera de la un credit la altul, ceea ce este foarte probabil, sunt importante de comparat pentru o decizie cat mai calculata.