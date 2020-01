Citu raspunde acuzatiilor PSD: Ne-am imprumutat la cel mai redus cost din istorie

Ziare.

Astfel, el a spus ca s-a imprumutat cu 3 miliarde de lei de pe pietele internationale, prin doua emisiuni de obligatiuni, insa la dobanzi mult mai mici decat cele la care se imprumutau guvernele anterioare.Precizarile vin dupa ce senatorul Daniel Zamfir l-a acuzat pe ministrul Finantelor ca a imprumutat de pe pietele externe trei miliarde de euro la o dobanda mai mare decat a Bulgariei, Poloniei si Greciei."S-a discutat in ultima perioada foarte mult despre imprumuturile pe care le face statul roman si mi se pare un subiect exagerat, pentru ca o tara ca Romania care are deficit bugetar trebuie sa se imprumute. Sa incepem cu informatia de care, din motivele contractelor pe care le avem cu cei cu care am emis obligatiunea de saptamana trecuta, nu am putut sa vorbesc despre emisiunea de obligatiuni din 21 ianuarie pe pietele internationale.Da, ne-am imprumutat pe piete internationale, la 12 si la 30 de ani, am imprumutat 3 miliarde de euro.si la 30 de ani ne-am imprumutat cu 1,65 procente mai ieftin decat ce s-a imprumutat guvernul anul trecut", a explicat Florin Citu.Potrivit ministrului, economiile la buget doar din aceste doua emisiuni sunt impreuna de 22 de milioane de euro."Economiile la buget doar din aceste doua emisiuni sunt impreuna, si informatia este deja la Comisia Economica de la Senat, de 22 milioane de euro. Am imprumutat mai ieftin fata de ce se imprumuta pana acum", a spus Citu.Ministrul a prezentat si situatia imprumuturilor contractate de Guvernul PSD in ultimii trei ani, atat de pe piata interna, cat si cea internationala."In ultimii 3 ani, Guvernul PSD s-a imprumutat aproape 230 miliarde de lei. In fiecare an se imprumuta de pe piata interna si am cifrele aici: 41 de miliarde de lei in 2017, 48 de miliarde in 2018 si pana am venit eu la minister 43 de miliarde de lei. Acestea sunt imprumuturile facute de PSD in ultimii trei ani de zile.Dar a mers si pe pietele internationale PSD in ultimii trei ani de zile. S-a imprumutat in euro in 2017 cu 2,75 de miliarde, in 2018 s-a imprumutat in euro 2 miliarde si in dolari 1,2 miliarde, iar anul trecut 5 miliarde de euro. Problema nu a fost ca s-a imprumutat si eu am tot discutat despre aceste imprumuturi. Ci faptul ca s-a imprumutat la dobanzi in crestere, de la un an la altul.De ce a trebuit sa se imprumute PSD acesti bani, 230 de miliarde de lei? Pentru a crescut deficitul in fiecare an", a explicat Florin Citu.Saptamana trecuta, senatorul Daniel Zamfir l-a invitat pe Florin Citu, marti, in Comisia Economica din Senat, pentru a da explicatii despre imprumuturile contractate in ultima perioada de statul roman."Marti, la ora 11:00, la Comisia Economica, in care vom discuta despre imprumuturile pe care le-a facut (Ministerul Finantelor - n.red.) pe termen lung, la ce costuri s-a imprumutat, de ce s-a imprumutat, ce a facut cu banii. Din punctul meu de vedere, sunt niste sume considerabile si mi se pare firesc sa vedem pentru ce s-au folosit banii. Am trimis invitatia la Ministerul de Finante", a spus Zamfir.Luni, ministrul de Finante, Florin Citu, a acuzat PSD ca isi bate joc de regulamentul Parlamentului . Potrivit acestuia, ministrul de Finante este evaluat de Comisia de Buget-Finante sau poate fi chemat pentru audieri la Ora Guvernului."Dupa cum stiti, ministrul de Finante este evaluat de Comisia de Buget-Finante. Acesta este regulamentul Parlamentului si noi toti trebuie sa il respectam. Senatorii si deputatii au modalitati prin care pot sa afle informatii de la ministrul de Finante fara sa faca circ politic. Sunt interpelari, intrebari si daca se doreste audierea unui ministru se poate face la Ora Guvernului.Deci sunt modalitati prin care se pot afla aceste informatii. Din pacate, sunt foarte multi oameni care isi petrec timpul in Parlamentul Romaniei si nu au citit niciodata regulamentul si isi bat joc de el. Au fost obisnuiti cu modul PSD de a-si bate joc de regulament. Noi il respectam", a explicat Citu.