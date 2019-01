De ce a ajuns Ministerul de Finante sa imprumute doar jumatate din banii pe care si-i dorea

Guvernul a impus o taxa pe activele bancilor, daca ROBOR depaseste nivelul de 2%

Senatorul PNL Florin Citu sustine ca bancile din Romania nu au dorit sa participe la licitatie, dupa Ordonanta Teodorovici, astfel ca Ministerul de Finante a fost nevoit sa ia bani de la cele straine, care au cerut, insa, dobanzi foarte mari."Investitorii straini nu ne mai dau bani pentru plata pensiilor si salariilor bugetarilor! Ministerul Finantelor Publice avea nevoie urgent sa imprumute ieri 400 milioane lei pentru 87 de luni. Bancile din Romania inca incearca sa vada efectul taxei pe lacomie asa ca nu au participat."Investitorii" straini au oferit DOAR 333 milioane lei Romaniei si la dobanzi foarte mari. Va spuneam ca acum suntem la mana Rusilor si a Chinezilor prin intermediul fondurilor inregistrate in UK. In aceste conditii MFP a fost nevoit sa accepte DOAR 246 milioane lei la o dobanda de 4,51%. Asta desi MFP ARE NEVOIE de 400 milioane lei", scrie Florin Citu pe Facebook.Senatorul PNL trage un semnal de alarma, precizand ca statul are nevoie de cele 400 de milioane de lei pentru plata pensiilor si salariilor."Statul roman are nevoie de 400 milioane lei sa plateasca pensii si salarii. A reusit sa imprumute doar jumatate din suma si la o dobanda mare. Si este abia inceput de an, iar in 2019 statul are nevoie sa se imprumute in jur de 70 miliarde lei", afirma Florin Citu.Ministerul de Finante a anuntat ca vrea sa se imprumute, in ianuarie 2019, cu 3,26 miliarde de lei.Amintim ca bancile sunt grav afectate de ordonanta ce cuprinde zeci de masuri fiscal-bugetare si in domeniul investitiilor publice pentru anul 2019 a adoptata in 21 decembrie de Guvern Printre masurile prevazute in ordonanta se numara impozitarea activelor financiare ale bancilor in cazul unui nivel ROBOR mai mare de 2%.Asadar, taxa va fi, potrivit OUG, de 0,1%, pentru un ROBOR aplicat creditelor de 2-2,5%, de 0,2% pentru 2,5-3%, de 0,3% pentru 3-3,5%, de 0,4% pentru 3,5-4%, iar pentru nivelurile de peste 4% ale ROBOR cu 0,5% va fi aplicat in plus o cota de 0,2.Taxa trebuie calculata de banci si platita trimestrial, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreaza, iar cheltuiala este deductibila la calcularea impozitului de profit.Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) trebuie sa stabileasca modelul si continutul declaratiei taxei pe active, iar taxa reprezinta venit la bugetul de stat.ROBOR, care reprezinta rata medie a dobanzii la care bancile romanesti se imprumuta intre ele in lei, a fost, in medie, in trimestru al patrulea al anului 2018 de 3,17% pentru cel la 3 luni si de 3,42% pentru cel la 6 luni, media celui din urma fiind de 3,43% pentru semestrul al doilea al acestui an.I.O.