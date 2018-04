Ingrijeste-te de bunastarea financiara pentru a avea o viata asa cum iti doresti

Viata ta trebuie sa aiba un scop existential, nu neaparat un scop financiar!

In loc sa invatam sa apreciem imprumuturile ( krediti 2018 ), tot ceea ce facem este sa incercam sa identificam modalitati noi de a ne creste depozitele bancare, uitand ca traim pentru a ne bucura de ceea ce castigam, iar nu castigam pentru a ne trai viata.Bunastarea financiara inseamna o intelegere precisa a valorii banilor in viata noastra, o alternativa prin care ne putem imbunatati viata si de a ne subordona banii modului in care noi ne dorim sa traim.Trebuie sa producem bani pentru a avea o sursa prin care sa ne oferim cele mai bune optiuni in viata, o sursa care sa ne permita sa ne conturam un stil de viata pe masura propriilor dorinte, iar nu pentru a munci in scopuri exclusiv financiare!Banii sunt meniti pentru a ne facilita drumul catre fericire, de aceea trebuie sa ii privim ca pe niste instrumente destinate sa ne imbunatateasca existenta. Din ce in ce mai multi oameni uita ca banii nu trebuie sa ne conduca destinele, ci acestia trebuie sa ne serveasca pentru a ajunge la obiectivele fixate.Pana si economisirea se face cu niste scopuri precise, nu din dorinta de a strange bani si atat (o facem pentru a ne asigura viitorul si independenta financiara, ca mai apoi sa ne putem trai viata asa cum ne place, pentru excursii, vacante, achizitionarea de produse diverse etc.).In momentul in care confundam bunastarea financiara cu aservirea stilului nostru de viata castigarii unei cantitati nelimitate de bani, sansele de a ne trai viata in cel mai frumos mod descresc invers proportional cu nivelul cresterii contului bancar.Cel mai simplu mod prin care iti poti compromite viata este sa te dedici in mod exclusiv banilor, ca o forma prin intermediul careia iti trasezi existenta. In acest fel o sa te transformi intr-o persoana avara, care nu-si mai foloseste banii pentru a-si asigura bunastarea financiara, ci o face doar pentru a avea din ce in ce mai multi bani.Acest lucru se transforma intr-o competitie, in care nu poate concura nici macar institutiile financiare precum Credx Latvia , ci devine o cursa intre tine si scopurile tale financiare.Fixeaza-ti un scop financiar care sa aiba o finalitate avantajoasa pentru tine, cum ar fi economisirea sau castigul de bani pentru a pleca intr-o vacanta catre o destinatie cat mai exclusivista. Sau propune-ti sa strangi bani pentru ca la varsta pensionarii sa dispui de sumele necesare pentru a avea o existenta la fel ca si pana atunci.Foloseste-te de bani pentru a-ti oferi acces la placerile pe care le ai si invata ca bunastarea financiara inseamna binele financiar pe care ti-l creezi singur, pentru tine!