Ministerul de Finante vrea sa imprumute luna aceasta 4 miliarde de lei de la banci

La acesti bani se poate adauga suma de 495 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitatiilor de obligatiuni.Fata de luna iulie, imprumuturile programate de MFP in august sunt mai mici cu 215 milioane de lei, respectiv cu 5,1%. Sumele vor fi destinate refinantarii datoriei publice si finantarii deficitului bugetului de stat.Conform prospectelor de emisiune, MFP are in program o licitatie, in data de 8 august, pentru certificate de trezorerie cu discont, in valoare de 200 de milioane de lei, pe o perioada de 364 de zile. Data scadentei este la 10 august 2020. Valoarea nominala individuala a unui certificat de trezorerie cu discont este de 5.000 de lei.De asemenea, Finantele anunta si sase emisiuni de obligatiuni de tip benchmark, cu o valoare totala de 3,3 miliarde de lei, care vor fi urmate a doua zi de o sesiune suplimentara de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea initiala a emisiunii de obligatiuni (495 milioane de lei in total) . Emisiunile vor fi de 400, 500 si de 600 de milioane de lei (patru emisiuni).In luna iulie, Ministerul Finantelor Publice a planificat imprumuturi de la bancile comerciale de 4,21 miliarde de lei.