Pentru prima oara in istorie, ne-am imprumutat in euro la dobanzi negative. Care e explicatia si ce se intampla daca euro creste puternic

De ce am reusit sa ne imprumutam la dobanda negativa

Mai exact, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), Ministerul Finantelor Publice (MFP) a atras, joi, 150 de milioane de euro de la banci la o dobanda de minus 0,11% pe an, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discount, cu maturitatea reziduala la 5 de luni.Valoarea nominala a emisiunii a fost de 150 de milioane de euro, iar bancile au transmis oferte in suma de 229,1 milioane de euro.Ce inseamna, insa, ca ne-am imprumutat la dobanda negativa? De ce a fost acest lucru posibil abia acum si ce alte tari mai contracteaza astfel de imprumuturi? Si, o alta intrebare pe care ne-o punem, este ce se intampla cu aceasta dobanda negativa in cazul in care euro va creste puternic pana in august, luna in care trebuie rambursat creditul?ca dobanda la care se imprumuta o tara depinde de dobanda de pe piata monetara cumulat cu prima de risc pentru statul respectiv. Asadar, in momentul de fata, dobanzile la euro sunt negative si, totodata, prima de risc pentru Romania a scazut substantial. Astfel am reusit sa ne imprumutam la o rata negativa."Dobanzile la euro sunt negative. Prin urmare, cine se imprumuta se imprumuta la dobanda negativa. Un stat se imprumuta la dobanda fara risc, care este dobanda de piata monetara, la care se aduga prima de risc. Pentru Romania si aceasta a scazut substantial si, prin urmare, dobanzile negative la euro pe piata monetara si reducerea primei de risc a Romaniei au facut ca dobanda la care se imprumuta Romania sa fie negativa", a spus Adrian Codirlasu.Tara noastra s-a alaturat, astfel, celorlalte tari din Uniunea Europeana care se imprumuta la dobanzi negative. Presedintele CFA Romania a precizat ca toate statele membre UE contracteaza astfel de credite, pe termen scurt, exceptie fand Germania, care se imprumuta la dobanzi negative pana la 30 de ani."In toate tarile din UE, toate se imprumuta la dobanda negativa, pe termen scurt. Germania, in schimb, se imprumuta la rata negativa pe toata curba de randament, pana la 30 de ani. La noi, probabil, pana undeva la 2 ani dobanda este negativa.De ce sunt dobanzile negative? Ca urmare a politicii aplicata de Banca Centrala Europeana."Este politica Bancii Centrale Europene, care a scazut facilitatea de depozit la -0,5%. Cine tine bani la BCE practic are o dobanda negativa de -0,5% pe an. Iar dobanzile acestea ale Bancii Centrale Europene se duc in dobanzile de piata monetara si mai departe la dobanzile la care se finanteaza diversi emitenti de titluri", a explicat presedintele CFA Romania.Intrebat de ce Romania nu a facut creditul pe o perioada mai lunga, ci doar pe 5 luni, Adrian Codirlasu a precizat ca, cu cat ii creste maturitatea unui credit, cu atat dobanda va fi mai ridicata."Depinde de ce planificare are Ministerul de Finante. Dar cu cat ii creste maturitatea, cu atat dobanda va fi mai ridicata. In general, la orice imprumut prin obligatiuni dobanda creste atunci cand scadenta lui creste. Depinde de ce planuri si calcule are Ministerul de Finante", a subliniat presedintele CFA Romania.Chiar daca dobanda este negativa, nu trebuie ignorate insa efectele generate de variatiile de curs, in cazul unui imprumut in euro.In ultima perioada, leul s-a depreciat puternic in fata euro, doborand record dupa record. Vineri, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de referinta de 4,8127 lei/euro , in crestere cu 0,12% fata de valoarea atinsa joi. Acesta este cel mai mare nivel anuntat vreodata de BNR.Iar analistii CFA Romania estimeaza ca leul va scadea mai mult in urmatoarele 12 luni, comparativ cu valoarea actuala . Astfel, 85% dintre ei estimeaza, pentru orizontul de 6 luni, un curs valutar de 4,8345 lei/euro, in timp ce pentru orizontul de 12 luni valoarea medie a cursului anticipat este de 4,8931 lei/euro.