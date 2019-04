Principalele avantaje ale creditelor nebancare in 2019

Ziare.

Indiferent daca ai nevoie de bani pentru lansarea unui business, a diverselor investitii sau pentru plata datoriilor, un imprumut nebancar este perfect pentru planurile tale.Specializata in servicii de microfinantare, Mikro Kapital este in masura sa onoreze orice solicitare de credit pentru a raspunde cerintelor actuale ale pietei.Iata care sunt avantajele imprumuturilor nebancare si cum poti accesa astfel de fonduri in 2019!Intreprinderile mici si mijlocii, liberii profesionisti sau persoanele fizice pot imprumuta bani de la o institutie financiara nebancara pentru orice au nevoie. Clientii au la dispozitie sume cuprinse intre 2.000 si 700.000 de lei, care pot fi obtinute simplu si rapid.Pentru agricultura, pot opta pentru credite privind capitalul de lucru, ca de exemplu plati catre furnizori, salarii sau taxe la stat, achizitia de seminte, ingrasaminte ori ierbicide.Imprumuturile nebancare agricole pot fi accesate si pentru investitii in utilaje, terenuri, hale, depozite, animale, sisteme de irigatii, sau constructii de sere.In ceea ce priveste zona de afaceri, fondurile solicitate pot fi pentru diferite plati, stocuri de marfa, achizitii auto, de utilaje sau imobile, amenajarea sediilor sau a punctelor de lucru sau pentru refinantare.Practic, antreprenorii au oportunitatea de a imprumuta exact sumele dorite pentru a rezolva orice neajuns financiar din cadrul firmei.Persoanele fizice care, pe langa faptul ca pot alege un credit agricol sau pentru demararea unui business, au la dispozitie si imprumuturile pentru consum, pot beneficia de conditii la fel de avantajoase.Cei cu varsta cuprinsa intre 18-65 de ani au posibilitatea de a obtine un credit nebancar pentru reparatii, studii, diverse cumparaturi precum achizitia mobilierului, a electrocasnicelor sau a autoturismelor.Atat o firma cat si o persoana fizica, isi doreste sa intre in posesia banilor cat mai repede cu putinta, atunci cand solicita un credit. Spre deosebire de banci, care solicita o multime de acte si au o procedura anevoiasa, creditele nebancare sunt oferite in baza unui pachet minim de documente necesare.Pentru imprumuturile destinate afacerilor, in functie de specificul activitatii desfasurate, sunt necesare doar cateva acte pentru analiza.Cei care doresc sa acceseze credite nebancare pentru consum trebuie sa faca dovada unor venituri din salariu, pensie, chirii sau alte castiguri cu caracter permanent ori semipermanent.Banii sunt obtinuti intr-un timp foarte scurt - de exemplu, pentru sumele mai mici de 45.000 de lei, institutia nebancara ofera raspuns in doar doua zile.Pe langa transparenta si rapiditate, un alt avantaj al imprumuturilor nebancare este reprezentat de faptul ca acestea ofera consultanta specializata. Ofiterii de credite iti pot da in orice moment informatii esentiale despre produsele oferite sau despre conditiile de obtinere si de rambursare a sumelor de bani solicitate.Din dorinta de a-si rezolva cat mai repede anumite probleme financiare, unii oameni pot fi coplesiti de intregul proces de creditare, motiv pentru care sfaturile specialistilor ii ajuta sa ia cele mai bune decizii pentru a nu se indatora peste puterile lor.Atunci cand ai nevoie de fonduri suplimentare pentru a dezvolta afacerea, creditele nebancare iti ofera inca de la inceput un avantaj deosebit. Indiferent daca ai nevoie de bani pentru investitii sau capitalul de lucru, nu este necesar sa achiti avans pentru a da startul planului de dezvoltare.Imprumuturile nebancare au fost special concepute ca sa vina in ajutorul antreprenorilor, oferindu-le intr-un interval foarte scurt sumele de bani dorite pentru a investi in mod eficient in ideile lor de business.Cel mai important element al procesului de creditare este reprezentat de graficul de rambursare. Firmele care deruleaza activitati sezoniere, mai ales cele din domeniul agricol, au nevoie de o planificare financiara atenta.Imprumuturile nebancare pot fi rambursate in baza unui grafic flexibil, intr-un termen de pana la 10 ani, fapt ce permite antreprenorilor sa aiba un control financiar asupra afacerii lor, pe toata durata rambursarii.Creditele nebancare sunt o optiune avantajoasa pentru orice afacere pe care vrei sa o dezvolti in viitorul apropiat.Cu un pachet minim de documente solicitate, beneficiind de consultanta specializata si de rambursare flexibila, acum ai la dispozitie toate conditiile necesare pentru a investi in ideile tale si a le transforma intr-un business de succes.