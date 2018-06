Romania a imprumutat 1,2 miliarde de dolari, de pe pietele externe, pe 30 de ani

Ziare.

Guvernul a imprumutat si la inceputul lunii februarie, tot de pe pietele externe, 2 miliarde de euro si, ulterior in cursul lunii, alte 250 de milioane de euro din piata interna, informeaza Profit.ro De obicei, statul se imprumuta de mai multe ori pe an de pe pietele externe pentru a face rost de bani pentru acoperirea deficitului bugetar.Analistii anticipau ca statul va atrage 1 miliard de dolari prin aceasta emisiune pe 30 de ani, care s-a derulat in cursul zilei de joi, dar in final suma atrasa a fost mai mare, de 1,2 miliarde de dolari.In cadrul acestei emisiuni, Guvernul a oferit posibilitatea investitorilor care detin obligatiuni in dolari scadente in 2022 sa le preschimbe in titluri noi, cu maturitatea in 2048.In acest moment nu este clar cat din suma de 1,2 miliarde de dolari reprezinta imprumut nou si cat reprezinta preschimbarea de datorie scadenta in 2022.Potrivit planului de imprumuturi anuntat de Ministerul Finantelor,, in crestere comparativ cu 2017, mai scrie Profit.ro.