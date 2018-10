Romania vrea sa imprumute de pe pietele externe 2,5 miliarde de euro

Ziare.

Scadentele celor doua emisiuni de eurobonduri sunt 2029 si 2039, scrie Profit.ro Conform sursei citate, imprumuturile in moneda straina fac parte din strategia Ministerului de Finante si chiar daca implica un risc pentru viitor, au si avantajul ca permit imprumuturi mai mici de pe piata locala si totodata aduc intrari importante de valuta in rezervele statului.Conform Bloomberg, deja investitorii au subscris circa 3,2 miliarde de euro, mai scrie Profit.ro.In acest an au mai fost atrase de pe pietele externe 2 milioarde de euro in luna februarie si 1,2 miliarde de dolari in luna iunie.