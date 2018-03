Sfaturi cu privire la alimentatia personala care te vor ajuta sa economisesti bani

Ziare.

Recent, facandu-ti anumite calcule lunare, ai observat ca mare parte a salariului se duce pe mancare. Asadar, acum cauti o metoda prin care sa reduci macar o parte, fie ea cat de mica, din sumele cheltuite pe alimentatie.Din fericire, fix in acest scop a fost creat si articolul pe care urmeaza sa il citesti, unde vei gasi patru sfaturi foarte utile, cu ajutorul carora vei economisi ceva mai multi bani.. In sensul acesta, fa un calcul mediu al tuturor meselor pe care le iei in oras intr-o luna, incluzand aici si cele de tip fast food, dar si cinele romantice cu persoana iubita. Incearca de la o luna la alta sa reduci acest numar care ti-a dat cu unu, iar banii respectivi, automat iti vor ramane in cont.. Atunci cand intr-adevar te decizi sa iei masa in oras, abtine-te in a cumpara orice altceva in afara de apa. Daca la sucuri, de regula adaosul comercial este cuprins intre 200 si 300%, pentru alcool vei plati chiar si de cinci ori pretul de achizitie dintr-un supermarket. Asadar, bea doar apa cand esti la masa, iar apoi le plecare intra intr-un magazin de cartier si cumpara-ti orice doresti.. Chiar daca obisnuiesti ca zilnic sa consumi o sticla de bautura carbogazoasa si cel putin o bere in fata televizorului, la un calcul simplu, dai cel putin 10 lei pe aceste alimente in fiecare zi. Renuntand la acest obicei, vei castiga peste 300 lei lunar daca bei doar apa atunci cand te afli in propria casa.. Intr-adevar aceasta regula nu se aplica de fiecare data. Daca traiesti intr-un oras ceva mai mic, cu 10 sau maxim 15 lei vei putea achizitiona meniul zilei de la mai multe restaurante, motiv pentru care nici nu mai are rost sa te obosesti sa gatesti acasa. In schimb, in orasele ceva mai mari, astfel de mese te vor costa mai mult de 25 lei. In aceasta situatie, gatind mai mult in casa si aducandu-ti mancarea intr-o casoleta, vei economisi zilnic pana la 50% din suma de bani platita catre firme de catering.Cu toate ca oricand te vei trezi ca ai probleme financiare, vei putea apela la acest website , ar fi bine sa iti asiguri o perna de siguranta tu singur. Punand in aplicare sfaturile de mai sus, vei vedea cum de la o luna la alta, banii pusi deoparte se vor inmulti.