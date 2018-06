Sfaturi pentru a reusi atunci cand va propuneti sa faceti economii

Puneti deoparte banii pentru economii inainte de a plati facturile si alte cheltuieli - astfel va veti asigura ca nu ii veti cheltui pe lucruri inutile Pastrati chitantele de la cumparaturi - in acest fel, la sfarsitul lunii, veti vedea cati bani cheltuiti pe lucruri de care nu aveti nevoie si le puteti elimina luna urmatoare din lista cumparaturilor Transformati procesul de a face economii intr-o provocare - daca va provocati de la o luna la alta sa economisiti din ce in ce mai mult veti deveni mult mai motivat si la un moment dat veti reusi. De asemenea, puteti transforma acest proces intr-o competitie cu partenerul de viata sau un prieten. Incercati o strategie de budgeting precum metoda 50/30/20 sau metoda plicurilor. Puteti gasi multe metode de budgeting testate si folosite de oameni din intreaga lume alaturi de sfaturi si experiente personale pe site-urile si blogurile cu specific financiar de pe internet.

Ziare.

com

In cazul in care inca nu ati reusit sa faceti destule economii dar aveti nevoie urgent de o suma de bani puteti apela oricand la un credit rapid ( https://gcompare.co/ro/credite-rapide/ ) . Veti primi banii in mai putin de 24 de ore, va puteti rezolva problema si ii veti rambursa fie in rate fie la primul salariu fara alte obligatii asociate.