Virgil Popescu merge, luni, la Comisia Europeana pentru ajutoarele de stat date CE Oltenia si TAROM

Acesta a precizat, joi seara, la Digi24, ca ordonanta pentru aprobarea acestor ajutoare face parte din pachetul de 25 aprobate in ultima sedinta de guvern , si, daca nu ar fi fost aprobata, 13.000 de oameni de la CEO si cateva mii de la TAROM aveau sanse 99% sa ramana fara loc de munca."Ministerul Economiei a avut doua ordonante de urgenta. Una a fost cu ajutorul de stat catre Compania Energetica Oltenia, care a fost in paralel, simultan, cu ajutorul de stat pentru TAROM.Daca nu o dadeam acum si Guvernul era cazut, ce faceam acum cu acei oameni, 13.000 la Complexul Energetic Oltenia si cateva mii la TAROM? Ce faceam cu ei, ca nu era ajutor de salvare pentru aceste doua companii, pentru care merg la Comisia Europeana luni, pentru ajutoarele de stat.Am intalnire cu comisarul de Concurenta pentru acest lucru. Am explicat, am prenotificat, trebuia data ordonanta. Daca nu o dadeam, atunci aveam sanse 99% ca sa se inchida acele companii. Aceasta este una dintre ele. Face parte din pachetul de 25", a explicat ministrul.Potrivit acestuia, a doua ordonanta de urgenta aprobata a fost o transpunere de directiva "foarte clara, o uitare" a vechilor guverne de transpunere a articolului 2 din directiva respectiva."Pe motive de siguranta nationala, un stat poate la propunerea autoritatii competente sa refuze semnarea unui acord petrolier sau sa rezilieze un acord petrolier. Lucruri foarte importante pentru sectorul energetic national si nu ne puteam juca cu ea. Daca si acest lucru nu era dat, cu aceasta instabilitate politica se putea intampla orice", a mai spus Virgil Popescu.El a subliniat ca a fost aprobata marti si o ordonanta prin care au fost alocate 500 milioane de euro pe patru ani pentru programul de extindere a distributiei de gaze pentru populatie."Daca nu o dadeam pe acesta, iar intarziam si este vorba de 200 de milioane care sunt din exercitiul financiar care se incheie acum pentru a da drumul in aprilie la aceste distributii de gaze", a precizat ministrul demis.