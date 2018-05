Monedele din estul Europei vor creste in urmatorul an, dar leul se va deprecia

Ziare.

Inflatia s-a mentinut moderata in pofida cresterii economice solide si a majorarii salariilor in cea mai mare parte a Europei Centrale, care are legaturi stranse cu zona euro si este mai putin vulnerabila la fluctuatiile preturilor marfurilor comparativ cu alte regiuni emergente, potrivit unui sondaj realizat de Reuters in randul a 30 de analisti.Cele mai importante monede din estul Uniunii Europene au atins in aceasta luna minime ale mai multor luni fata de euro, ca efect al majorarii dobanzilor in Statele Unite si al aprecierii dolarului, evolutii care au declansat vanzari de active pe pietele emergente.Estimarile medii facute in cursul unui sondaj care a avut loc in perioada 3-9 mai arata ca, raportat la inchiderea tranzactiilor de miercuri, la 24,844 unitati pentru un euro.Zlotul polonez se va aprecia, potrivit estimarilor, cu 2,2%, la 4,17 unitati pentru un euro, iar forintul unguresc cu 1,3%, la 311,36 unitati pentru un euro., care in acest an au avut performante mai bune fata de restul monedelor din regiune,, conform previziunilor analistilor.Amintim ca euro a ajuns, miercuri, la cel mai mic nivel din ultimele trei luni fata de leu. , potrivit sondajului, in timp cepana la sfarsitul acestei luni.Analistii se asteapta ca zlotul si coroana sa aiba o evolutie similara, chiar daca politicile monetare ale celor doua tari sunt divergente.Banca centrala a Cehiei, care are cea mai scazuta tinta de inflatie din regiune, de 2%, a inceput sa majoreze dobanzile in august anul trecut.Bancile centrale din Polonia si Ungaria au semnalat ca ar putea mentine dobanzile la minime record timp de mai multi ani.