Coroana ceha ar putea fi singura care se va aprecia, potrivit unui sondaj Reuters.Alte estimari, ale analistilor din Romania, plaseaza deprecierea pana spre 4,90 lei/euro, din moment ce Banca Transilvania vede media pe 2020 la 4,87. Analistii BCR se asteapta ca acest nivel de curs sa se inregistreze la sfarsitul anului 2020.Vezi care este cursul euro Si analistii CFA® Romania au anticipat o depreciere a monedei nationale pana la o medie de 4,8597 de lei/euro, in urmatoarele 12 luni.Romania nu a atras atentia editorului Reuters decat pentru a scrie doua randuri, in care se argumenteaza deprecierea leului cu ingrijorarile privind "deficitele tarii", pe care nici nu le mai precizeaza, din moment ce toate sunt mult mai grave fata de datele celorlalte tari din regiune.Deficitul de cont curent va depasi 5% din PIB, iar deficitul bugetar se va lupta ca sa scada sub 4% din PIB. De asemenea, celelalte monede au volatilitati mult mai interesante pentru a fi ilustrate cu grafice.Incetinirea ritmului de crestere este un factor important care va umbri stralucirea monedelor din regiune, deja lovite de amplificarea riscurilor globale, precum tensiunile comerciale tot mai fierbinti dintre SUA si China sau modul neclar in care va avea loc Brexit.Economiile din Europa Centrala au inceput sa sufere din cauza ritmurilor mai lente de crestere economica ale partenerilor lor occidentali, in special in cazul Germaniei, motorul economiei europene.Citeste mai multe despre Sondaj Reuters: Leul va avea cea mai mare depreciere din regiune in 2020. Estimarea de 4,85 lei / euro nu este cea mai severa pe Curs de Guvernare