Astazi au loc doua extrageri ale Loteriei bonurilor fiscale

Va avea loc extragerea bonurilor fiscale castigatoare emise intre 1 si 30 septembrie 2018 si a doua etapa de selectie a celor 100 de castigatori la extragerea lunara din data de 16 septembrie 2018, la care au participat bonurilor fiscale emise intre 1 si 31 august 2018.Astfel, pentru extragerea bonurilor fiscale castigatoare emise intre 1 si 30 septembrie 2018, fondul de premiere este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape, prima fiind duminica si care va consta in extragerea bilelor care vor determina ziua emiterii si valoarea bonurilor castigatoare.Inregistrarea extragerii Loteriei bonurilor fiscale va fi difuzata pe TVR1, incepand cu ora 23:00. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri castigatoare.Extragerea va avea doua etape. In prima etapa, va fi extrasa bila pentru determinarea zilei emiterii bonurilor castigatoare, cu numere de la 1 la 30. In cea de-a doua etapa, vor fi extrase trei bile pentru determinarea valorii bonurilor castigatoare.Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul MFP, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si al C.N. Loteria Romana (CNLR) pentru o perioada de minim 30 de zile.Cererile de revendicare pot fi depuse incepand cu prima zi dupa efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor castigatoare trebuie sa depuna bonurile fiscale (in original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscala din structura ANAF.Un bon fiscal este considerat castigator doar daca indeplineste cumulativ conditiile prevazute de lege, avand inscrise elementele obligatorii care arata ca a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscala ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii precum si numarul de ordine).Fiecare unitate teritoriala ANAF, la care se depun bonurile fiscale castigatoare in prima etapa de selectie, va elibera o copie a acestora cu mentiunea "conform cu originalul", pe care va fi scris numarul unic de inregistrare. Lista cu numerele unice de inregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicata pe site-urile MFP si ANAF.In situatia in care, dupa finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este impartit persoanelor care le-au depus, dupa verificarea autenticitatii bonurilor castigatoare. Daca in urma centralizarii se constata depasirea numarului maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizata a doua extragere in vederea determinarii a 100 de castigatori.Totodata, duminica, 21 octombrie, va fi organizata si, la care au participat bonurilor fiscale emise intre 1 si 31 august 2018. Fondul de premiere este de 1 milion de lei.In prima etapa a extragerii lunare au fost desemnate ca fiind castigatoare bonurile fiscale emise in data de 21 august 2018, cu o valoare de 60 de lei. Dupa centralizarea bonurilor fiscale castigatoare, depuse in termenul legal de 30 de zile, a rezultat un numar de 575 cereri de revendicare, fiind depasit astfel numarul maxim de premii stabilit prin lege (cel mult 100 de premii).In urma efectuarii unor verificari, s-a constatat ca una dintre cererile de revendicare a fost incarcata de doua ori in aplicatia informatica si, drept urmare, numarul unic de inregistrare 553 a fost eliminat din Lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii la extragerea lunara din 16 septembrie 2018. Lista bonurilor fiscale prin care au fost revendicate premii la extragerea lunara din 16 septembrie 2018 este disponibila pe site-ul MFP, la rubrica Loteria bonurilor fiscale.Inregistrarea celei de-a doua extrageri a Loteriei bonurilor fiscale va fi difuzata pe TVR1, incepand cu ora 23:00. Cea de-a doua etapa de selectie a castigatorilor Loteriei bonurilor fiscale va consta in extragerea cu urnele Loteriei Romane a unui numar din intervalul numerelor unice de inregistrare acordate bonurilor pentru care au fost depuse cereri de revendicare a premiilor, respectiv 001 pana la 576.Numarul extras in cadrul acestei trageri va fi primul castigator. Pentru desemnarea celui de-al doilea castigator, se aplica crescator la primul numar extras un pas care are valoarea egala cu ziua emiterii bonului fiscal castigator (21) . Pentru stabilirea celorlalti castigatori, pasul se aduna succesiv la numarul desemnat anterior ca fiind castigator.Dupa stabilirea celor 100 de bonuri fiscale castigatoare, acestea vor fi centralizate si transmise in termen de doua zile catre ANAF in vederea incarcarii rezultatelor in "Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale", respectiv pentru verificarea autenticitatii bonurilor fiscale castigatoare de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala, prin directiile regionale antifrauda fiscala.