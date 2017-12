Extragere speciala de Craciun la Loteria bonurilor: Vezi daca ai bonul castigator

Ziare.

Astfel, bonurile fiscale in valoare de 426 de lei emise in data de 23 noiembrie au iesit castigatoare la extragerea din Ajunul Craciunului.Fondul de premiere este tot de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.Selectia castigatorilor este realizata in doua etape. Prima etapa a avut loc duminica, 24 decembrie, si a constat in extragerea bilelor care vor desemna luna, ziua si valoarea bonurilor castigatoare. Daca numarul cererilor de revendicare depaseste o suta, va fi organizata o a doua extragere, pentru desemnarea celor 100 de castigatori.Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si al C.N. "Loteria Romana" (CNLR) pentru o perioada de minimum 30 de zile.Cererile de revendicare pot fi depuse incepand cu prima zi dupa efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor castigatoare trebuie sa depuna bonurile fiscale (in original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscala din structura ANAF.Duminica trecuta a mai avut loc o extragere, cea aferenta lunii noiembrie, bonurile fiscale castigatoare fiind emise in data de 18 noiembrie 2017, cu o valoare de 821 de lei.