Loteria bonurilor fiscale: Extragere speciala de Paste, cu fond de premiere de 1 milion de lei

La extragere participa bonurile fiscale emise intre 22 ianuarie si 23 martie 2018. Fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.Potrivit Loteriei Romane , selectia castigatorilor va fi realizata in doua etape.Duminica, de Paste, la ora 19:00 va fi organizata prima etapa, care va consta in extragerea bilelor ce vor determina luna si ziua emiterii, precum si valoarea bonurilor castigatoare. Inregistrarea extragerii speciale a Loteriei bonurilor fiscale de Paste va fi difuzata pe TVR1, incepand cu ora 20:50. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata cea de-a doua extragere, pentru determinarea celor maxim 100 de bonuri castigatoare.Extragerea va avea trei etape:- etapa I: va fi extrasa o bila pentru determinarea lunii bonurilor castigatoare, cu numere de la 1 la 3;- etapa II: in functie de luna castigatoare, va fi extrasa o bila pentru determinarea zilei in care au fost emise bonurile castigatoare, dupa cum urmeaza:- pentru luna ianuarie, o bila cu numere de la 22 la 31;- pentru luna februarie, o bila cu numere de la 1 la 28;- pentru luna martie, o bila cu numere de la 1 la 23;- etapa III: vor fi extrase 3 bile pentru determinarea valorii bonurilor castigatoare.Extragerea va fi realizata cu urnele si bilele pe care Loteria Romana le utilizeaza pentru tragerile loto. Comisia de supraveghere va fi formata din cate un reprezentant al MFP, al ANAF si al CNLR. Bilele si urnele vor fi verificate in prezenta comisiei inainte de tragere.Rezultatele extragerii vor fi publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si al C.N. "Loteria Romana" (CNLR) pentru o perioada de minim 30 de zile.Cererile de revendicare pot fi depuse incepand cu prima zi dupa efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor castigatoare trebuie sa depuna bonurile fiscale (in original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscala din structura ANAF.doar daca indeplineste cumulativ conditiile prevazute de lege, avand inscrise elementele obligatorii care arata ca a fost emis cu un aparat de marcat fiscalizat (de exemplu: logotipul si seria fiscala ale aparatului de marcat electronic fiscal, data si ora emiterii precum si numarul de ordine). Fiecare unitate teritoriala ANAF, la care se depun bonurile fiscale castigatoare in prima etapa de selectie, va elibera o copie a acestora cu mentiunea "conform cu originalul", pe care va fi scris numarul unic de inregistrare. Pentru asigurarea transparentei, lista cu numerele unice de inregistrare ale cererilor de revendicare va fi publicata pe site-urile MFP si ANAF.In situatia in care, dupa finalizarea perioadei de depunere a cererilor de revendicare, lista cuprinde cel mult 100 de cereri, premiul de 1 milion de lei este impartit persoanelor care le-au depus, dupa verificarea autenticitatii bonurilor castigatoare. Daca in urma centralizarii se constata depasirea numarului maxim de 100 de cereri de revendicare, va fi organizata a doua extragere in vederea determinarii a 100 de castigatori.In cazul realizarii celei de-a doua etape de selectie, va fi extras un numar din lista numerelor unice de inregistrare acordate bonurilor pentru care au fost revendicate premii. Si aceasta extragere va fi realizata cu urnele CNLR si va fi televizata, data organizarii acesteia urmand sa fie anuntata ulterior.Numarul extras in cadrul acestei trageri va fi primul castigator. Pentru desemnarea celui de-al doilea, se aplica crescator la primul numar extras un pas care are valoarea egala cu ziua emiterii bonului fiscal castigator. Pentru aflarea celorlalti castigatori, pasul se aduna succesiv la numarul desemnat anterior ca fiind castigator.Daca se depaseste numarul unic maxim atribuit bonurilor fiscale din lista, urmatorul numar castigator este dat de diferenta dintre suma determinata prin aplicarea pasului la baza de referinta si numarul unic maxim atribuit. Se continua aplicarea pasului pana la stabilirea numarului maxim de premii prevazut de lege, respectiv 100. In procesul de aplicare a pasului, numerele castigatoare sunt eliminate din lista.T.B.