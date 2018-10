Loteria bonurilor fiscale: Vezi daca ai bonul castigator pentru septembrie

S-au ales si castigatorii pe august

La aceasta extragere au participat bonurile fiscale emise in perioada 1 - 30 septembrie 2018, iar fondul de premiere este de 1 milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii.Dupa centralizarea cererilor de revendicare a premiilor, daca numarul acestora este mai mare de 100, va fi organizata o a doua extragere, pentru determinarea a maximum 100 de bonuri castigatoare.Rezultatele extragerii sunt publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP), al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si al C.N. "Loteria Romana" (CNLR) pentru o perioada de minimum 30 de zile.Cererile de revendicare pot fi depuse incepand cu prima zi dupa efectuarea extragerii, timp de 30 de zile. Posesorii bonurilor castigatoare trebuie sa depuna bonurile fiscale (in original), copia actului de identitate si o cerere, la orice administratie fiscala din structura ANAF.Pe de alta parte, tot duminica, Loteria Nationala a organizat a doua etapa de selectie a celor 100 de castigatori la extragerea lunara din data de 16 septembrie 2018, la care au participat bonurilor fiscale emise intre 1 si 31 august 2018. Pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP) se pot consulta toate informatiile referitoare la etapa a doua de selectie castigatorilor.In prima etapa a extragerii lunare au fost desemnate ca fiind castigatoare bonurile fiscale emise in data de 21 august 2018, cu o valoare de 60 de lei. Dupa centralizarea bonurilor fiscale castigatoare, depuse in termenul legal de 30 de zile, a rezultat un numar de 575 cereri de revendicare, fiind depasit astfel numarul maxim de premii stabilit prin lege (cel mult 100 de premii).Dupa stabilirea celor 100 de bonuri fiscale castigatoare, acestea vor fi centralizate si transmise in termen de doua zile catre ANAF in vederea incarcarii rezultatelor in "Baza de date privind Loteria bonurilor fiscale", respectiv pentru verificarea autenticitatii bonurilor fiscale castigatoare de catre Directia Generala Antifrauda Fiscala, prin directiile regionale antifrauda fiscala.