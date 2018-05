Se schimba Loteria bonurilor? Mai multe premii pentru bonuri de pana la 100 lei

Ziare.

com

"Proiectul de act normativ propune modificarea mecanismului de selectare a castigatorilor, astfel incat sa fie asigurata acordarea unui numar mai mare de premii (din cele maximum 100 care se pot atribui in prezent potrivit legii) detinatorilor de bonuri fiscale cu valori mici, de pana la 100 de lei, proportional cu ponderea pe care aceste bonuri o au in totalul bonurilor emise de operatorii economici din Romania", potrivit initiatorilor proiectului de lege pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr.10/2015 pentru organizarea Loteriei bonurilor fiscale.Raportul asupra indeplinirii prevederilor Programului de guvernare in primul trimestru al acestui an precizeaza caLoteria bonurilor fiscale se organizeaza lunar si consta in extragerea aleatorie de numere, astfel: un numar cuprins in intervalul dintre 1 si 999 inclusiv, reprezentand valoarea totala a bonului fiscal fara subdiviziunile leului, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, si un numar reprezentand ziua emiterii bonului fiscal aferenta lunii sau intervalului calendaristic, dupa caz, pentru care se organizeaza Loteria bonurilor fiscale.Fondul de premiere pentru fiecare extragere lunara este de un milion de lei, suma din care vor fi acordate cel mult 100 de premii. Daca numarul cererilor de revendicare este mai mare de 100, va fi organizata o a doua extragere, pentru determinarea celor maximum 100 de bonuri castigatoare.