Bancheri din lumea intreaga se intalnesc luni cu reprezentantii Facebook pentru a discuta despre moneda virtuala Libra

Bancherii vor adresa intrebari esentiale din partea guvernelor, pe fondul ingrijorarii din Uniunea Europeana si alte regiuni legate de impactul asupra stabilitatii financiare, a relatat duminica Financial Times, citand surse apropiate situatiei, transmite Reuters.La intalnire au fost invitati si fondatorii Libra, pentru a raspunde la intrebari despre caracteristicile monedei virtuale.Facebook nu a raspuns imediat solicitarii de informatii din partea Reuters, adresata in afara programului obisnuit de lucru.State precum Franta si Germania au criticat deja in mod public proiectul Libra al Facebook, afirmand ca implica riscuri pentru suveranitatea tarilor din Uniunea Europeana.