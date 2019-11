Va fi Bitcoin reglementat vreodata?

Poate fi Bitcoin reglementat?

Concluzii

Activele digitale reprezinta un risc macroeconomic. Bitcoin si alte criptomonede pot inlocui alte monede internationale, ceea ce schimba fundamental interactiunile economice globale. De exemplu, tari precum Rusia Venezuela si Iran au explorat moneda digitala pentru a eluda sanctiunile Statelor Unite, ceea ce pune guvernul SUA in pericol de a-si pierde autoritatea la nivel global.Politica si economia internationala sunt chestiuni extrem de delicate si, adesea, sanctiunile economice sunt utilizate in locul interventiilor militare, ceea ce face ca lumea sa fie un loc mai sigur.Micro-riscurile activate de criptomonede cantaresc greu in ansamblu. Una dintre cele mai atractive caracteristici ale Bitcoin si ale altor active digitale este aceea ca poti trimite oriunde in lume intre cativa banuti pana la sume de miliarde de dolari, in orice moment, cu un comision neglijabil (in prezent, in jur de 0,04 USD pana la 0,20 USD).Cu toate acestea, in mainile unor grupari rau intentionate, tehnologia Bitcoin ar putea fi foarte periculoasa. Ca si alte monede la purtator (cash), o moneda digitala descentralizata ar putea fi folosita in scopuri ilegale: finantarea terorismului, vanzarea si cumpararea de droguri ilegale, asasinate la comanda, evaziune fiscala, spalare de bani etc. Cu toate acestea, procentul si suma absoluta de cash (USD, EUR) folositE in scopuri ilegitime depasesc cu mult cele ale Bitcoin.Bitcoin a fost conceputa cu scopul de a fi descentralizata si distribuita - doua atribute foarte importante care fac reglementarile mult mai dificile.Fiind descentralizat, Bitcoin nu are o entitate de control unica. Controlul Bitcoin este impartit intre mai multe entitati independente din intreaga lume, ceea ce face aproape imposibil ca o singura entitate sa poata detine controlul complet asupra circuitului si sa il manevreze dupa bunul plac.Fiind distribuit, Bitcoin exista in multe locatii diferite in acelasi timp. Acest lucru face foarte dificil pentru o singura autoritate de reglementare sa se extinda peste granite si sa blocheze toate nodurile (in numar de peste 50.000 in peste 100 tari).Cu toate acestea, exista mai multe constrangeri care ar putea incetini adoptarea si utilizarea Bitcoin.O prima miscare logica este aceea de a reglementa schimburile intre fiat si cryptomonede. In anii de inceput ai Bitcoin, schimburile de criptomonede nu au necesitat prea multe aprobari din partea autoritatilor. Cu toate acestea, guvernul a inceput sa intervina atunci cand criptomonedele au inceput sa fie sa creasca substantial in popularitate si folosire.SEC, FinCEN si CFTC au jucat toate un rol in impulsionarea politicilor Know Your Customer (KYC) si a politicilor de combatere a spalarii banilor (AML) pentru toate schimburile care se opereaza pe teritoriul Statelor Unite.Este probabil ca autoritatile de reglementare sa nu poata opri tehnologia de baza care sustine Bitcoin, dar pot distruge complet experienta utilizatorului pentru marea majoritate a utilizatorilor de criptomonede, ceea ce serveste drept impediment pentru a diminua utilizarea criptomonedelor pentru cei mai multi utilizatori.De asemenea, guvernul poate viza utilizatori individuali de criptomonede. Contrar opiniei generale, Bitcoin nu este anonim. Se poate demonstra faptul ca Bitcoin este si mai usor de urmarit decat activele cash, datorita registrului sau public si transparent.Companii precum Elliptic si Chainalysis au creat deja parteneriate solide cu agentiile de aplicare a legii din multe tari pentru a urmari utilizarile ilicite ale criptomonedelor si pentru a dezvalui identitatile din spatele acestor tranzactii.In plus, ne cufundam in Dark Web si in utilizarea ilicita a criptomonedelor. Desi mai dificil, guvernul SUA are suficienta forta cibernetica pentru a pune capat criminalitatii informatice legate de criptomonede. In plus, mixerele de monede (cryptoMixer.io), serviciile de schimb de monede (ShapeShift) si tranzactiile bitcoin P2P (localbitcoins.com) au fost investigate timp de cativa ani si majoritatea au trebuit sa adauge politici de KYC si sa respecte cu strictete legile AML (Politica de Combatere a Spalarii Banilor).In cele din urma, va fi foarte dificila crearea unui consensus global privind reglementarea Bitcoin. Majoritatea agentiilor de reglementare din Statele Unite fac parte din aceeasi tabara, aceea a "protejati-i pe cei buni, opriti-i pe cei rai", dar nu exista de fapt un set de legi clare care trebuie urmarite. In prezent, criptomonedele sunt reglementate in Statele Unite de mai multe institutii: CFTC, SEC, IRS, ceea ce face dificila crearea de ghiduri generale privind reglementarea.Pe scurt, da - Bitcoin poate fi reglementat. De fapt, reglementarea sa a inceput deja cu schimburile fiat si respectarea cu strictete a prevederilor legale referitoare la KYC si AML. In timp ce in tari precum Ecuador, Bolivia, Egipt si Maroc, detinerea de Bitcoin este ilegala, in Statele Unite ar trebui sa se ignore prevederile Constitutiei pentru ca sa poata avea loc incalcarea drepturilor de proprietate asupra criptomonedelor.Bitcoin poate fi incetinit, dar nu poate fi oprit. Natura P2P a Bitcoin inseamna ca vor exista intotdeauna modalitati de a cumpara, vinde si schimba Bitcoin, fara un schimb centralizat. Orice guvern ar trebui sa faca un efort enorm sa dezradacineze ceva la fel de descentralizat precum Bitcoin, insa acel viitor pare mai degraba distopic, decat tangibil.