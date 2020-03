Libra Internet Bank finalizeaza cu succes emisiunea de obligatiuni, inainte de termen

Ziare.

, a declaratPlasamentul a fost intermediat cu succes de catre Tradeville, fiind inregistrate 27 de subscrieri din partea investitorilor, majoritatea prin platforma online.Obligatiunile au o valoare nominala de 500 euro, o dobanda de 5% platibila semestrial si au scadenta la 10 ani., a adaugat Emil Bituleanu.Libra Internet Bank a inregistrat una dintre cele mai mari rate de crestere organica din sistemul bancar romanesc in ultimii ani, cu o medie anuala de +30% pe ultimii 5 ani.In prezent, banca are active de peste 6 miliarde lei, surse atrase de la clientela de peste 5 miliarde lei, o retea de 55 sucursale si peste 100.000 de clienti.este specializata in domenii precum profesiile liberale, dezvoltatorii imobiliari, agribusiness-ul sau segmentul IMM-urilor si acorda o atentie deosebita tehnologiei moderne si parteneriatelor cu fintech-urile.