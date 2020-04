Primaria deschide 17 piete volante in Sectorul 2 din Bucuresti

zona Andronache - Biserica din Str. Peris, intersectia Vatra Luminoasa cu str. Maior Coravu, bd. Basarabia - intrarea in Parcul National, intrarea din zona restaurantului Arena, sos. Colentina - McDonald's, Piata Cernauti, intersectia Calea Mosilor cu str. Mihai Eminescu, Piata Cremenita, intersectia sos. Iancului cu sos. Mihai Bravu, sos. Pantelimon, vis-a-vis de Liceul Teoretic 'Lucian Blaga', sos. Iancului nr. 9, sos. Stefan cel Mare - Club Sportiv Dinamo, str. Maior Coravu - intrare Stadion National, fosta Piata Morarilor, bd. Lacul Tei nr. 2, Parcul Florilor - trotuar, intrare Parc Floreasca din str. Glinka.

Potrivit unui comunicat al primariei, cele 17 piete volante vor functiona incepand de marti pana sambata, intre orele 9:00-13:00, si sunt localizate astfel:In situatia in care locuitorii din alte cartiere vor dori deschiderea de piete volante in zonele respective, Primaria Sectorului 2 va da curs acestor solicitari, precizeaza sursa citata.Masura de deschidere de piete volante vine in contextul in care Piata Obor a fost aglomerata, recent, contrar recomandarilor autoritatilor.Potrivit Primariei Sector 2, "in interiorul Pietei Obor, atat in hala noua, cat si in cea veche, masurile de protectie sunt implementate si respectate, marfa este acoperita cu folie transparenta, comerciantii poarta manusi si masti, accesul cumparatorilor se face organizat, cu prioritate seniorii, intre orele 11:00-13:00".Totodata, reprezentantii primariei de sector arata ca a fost prelungit programul de functionare in saptamana dinaintea Pastelui pana la ora 19:00.