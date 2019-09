Piata de capital din Romania a fost promovata la statutul de piata emergenta

BVB: Echivalentul momentului aderarii la UE

FTSE Russell recunoaste ca Romania indeplineste cerintele necesare pentru a dobandi statutul de Piata Emergenta Secundara si precizeaza ca aceasta reclasificare vine dupa imbunatatirile implementate de autoritatile romane."Felicitari autoritatilor din Romania care au lucrat din greu pentru aceasta promovare" a declarat Joti Rana director de guvernanta si politici la FTSE Russell.Decizia furnizorului global de indici FTSE Russell a fost luata dupa ce Romania s-a aflat timp de trei ani pe lista de monitorizare.Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, considera ca aceasta decizie reflecta cadrul macroeconomic favorabil al tarii noastre, increderea de care se bucura economia romaneasca in randul investitorilor si pasii extraordinari facuti de autoritati pentru cresterea atractivitatii pietei bursiere de la Bucuresti.Piata locala de capital a atins in septembrie un nou maxim istoric pentru indicele BET-TR, care include si dividendele.Indicele a trecut de pragul de 15.000 de puncte in septembrie si a ajuns la o crestere de 39% doar in acest an, ceea ce a facut ca Romania sa fie una dintre cele mai performante piete de capital din Europa.Lucian Anghel, presedintele Consiliului de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), sustine ca aceasta promovare este ehivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana."Promovarea Romaniei la statutul de Piata Emergenta poate fi considerata, din punct de vedere economic pentru piata de capital, echivalentul momentului aderarii Romaniei la Uniunea Europeana. Romania merita sa fie promovata pentru ca a demonstrat, in repetate randuri, ca este o piata functionala si accesibila. Un nou statut inseamna noi posibilitati de investitii.Fonduri mult mai mari decat cele de pana acum si care gestioneaza sute de miliarde de euro vor putea sa investeasca in Romania in urmatorii ani pentru ca pana acum acesti administratori de fonduri erau restrictionati, prin prospect, sa investeasca in pietele de frontiera. Tocmai de aceea, investitorii romani ar putea sa beneficieze pe termen lung de aceasta promovare fructificand randamentele oferite de oportunitatile investitionale pe bursa. Am dori sa le multumim tuturor entitatilor implicate in piata de capital si autoritatilor care au fost aproape de bursa in acest proces de reforma a pietei locale care a inceput acum aproape 7 ani," a declarat Lucian Anghel.La randul sau, directorul general al BVB, Adrian Tanase, afirma ca acest statut obtinut de piata de capital din Romania poate "sa deschida ochii cat mai multor manageri din companiile private si de stat si sa priveasca bursa ca pe un mediu eficient prin care isi pot finanta dezvoltarea afacerilor"."Acest nou statut reprezinta o recunoastere a progreselor pietei de capital locale si reprezinta un moment de importanta fundamentala pentru dezvoltarea viitoare. Ratingul de investment grade la nivel de tara se va reflecta si pe bursa odata cu aceasta reclasificare pentru ca bursa nu este altceva decat o oglindire fidela a economiei. Cand bursei ii merge bine si economiei ii merge bine.Imi doresc ca noul statut sa deschida ochii cat mai multor manageri din companiile private si de stat si sa priveasca bursa ca pe mediu eficient prin care isi pot finanta dezvoltarea afacerilor. Suntem martorii unui moment istoric: este recunoasterea internationala ca Romania merita sa fie promovata si sunt mandru si fericit sa conduc echipa care a facut acest moment posibil," a spus CEO-ul BVB.