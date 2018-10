ANRP are nevoie de aproape 10 ani pentru a solutiona dosarele de restituire deja depuse

Ziare.

Asociatia apreciaza ca ANRP finalizeaza dosarele intr-un ritm extrem de lent si ca institutiile statului au depasit nejustificat orice termen rezonabil pentru solutionarea cererilor de despagubiri."Desi sustine ca analizeaza lunar cate 700 de dosare constituite in temeiul Legii nr. 10/2001, ANRP finalizeaza in medie putin peste 300 de dosare/luna... Daca persoanele indreptatite nu au respectat anumite termene prevazute de lege, sanctiunea a fost imediata. Daca nu au depus notificarea la timp, nu au completat dosarul sau nu au formulat contestatie in 30 de zile au pierdut dreptul de a mai obtine despagubiri.!", arata comunicatul.Asociatia mai arata ca, din totalul celor 2.777 decizii emise de la inceputul anului in dosarele constituite in temeiul Legii nr. 10/2001, un sfert au fost decizii de invalidare, iar in dosarele de fond funciar 38% au fost decizii de invalidare."Cu alte cuvinte, desi autoritatile locale si prefecturile au considerat, in baza actelor depuse la dosar, ca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea masurilor reparatorii pentru imobilele preluate abuziv, ANRP, reanalizand dosarele, a stabilit ca respectivele persoane nu au niciun drept sa primeasca despagubiri.Daca aceste persoane nu contesta in instanta decizia Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor in 30 de zile au pierdut orice drept", arata comunicatul.