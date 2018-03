Ziare.

com

Situatia era valabila inaintea ultimei luni din 2017 dar, intre timp, obligatiile ar fi putut creste in baza altor sume imprumutate, arata o analiza realizata de Curs de guvernare.Raportat la valoarea de 924 miliarde lei a PIB avansata de Comisia Nationala de Prognoza pentru anul in curs, asta inseamna ca vom achita cel putin 1,17% din PIB ca urmare a unei datorii acumulate de statul roman cifrate undeva in jur de 38% din PIB.Altfel spus,Totodata vom avea de "rostogolit" (a se citi facut rost de finantare pentru a inlocui sumele scadente in 2018, pe care nici nu intentionam si nici nu avem de unde sa le achitam dintr-un buget cu venituri previzionate la 287,5 miliarde lei) datorii de peste 42 miliarde lei.Si asa, daca facem socoteala prin raportare la veniturile bugetare, doar pentru dobanzi si comisioane,si utilizati de mult. Plus obligatiile asumate pe termen scurt la ceea ce am mai contractat din decembrie 2017 incoace.Daca sumele ce trebuie atrase pe piata interna se vor mentine undeva sub plafonul de 50 de miliarde de lei, pe piata externa se are in vedere un cuantum de circa 5 miliarde de euro. Convertibil in moneda nationala ulterior, cand va veni scadenta la plata in lei la cursul din momentul acela.Interesant este ca psi estimat (cam optimist, dupa cum merge piata valutara acum) la doar 4,54 lei/euro pentru intervalul 2021 - 2024.Citeste mai multe despre Atentie la datoria externa! Romania va plati in 2018 peste 10 miliarde de lei doar pentru dobanzi si comisioanele aferente acesteia pe Curs de Guvernare