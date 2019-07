KRUK Romania: Pareri despre plata datoriei fara executare silita

Ziare.

Dar ce ii impiedica pe oameni sa scape de datorii? De ce ar vrea cineva sa ramana vesnic indatorat, in loc sa traiasca fara apasarea grijilor?Unele persoane s-au obisnuit sa traiasca cu datorii, sa faca imprumuturi care sa le ofere mai multi bani pentru diverse cheltuieli, insa fara a se gandi si la faptul ca banii vor trebui inapoiati. Astfel, ajung sa faca noi credite, pentru a le plati pe cele vechi, fapt care duce la un colaps financiar.Din pacate, exista tot felul de motive obiective pentru care oamenii ajung ca sa fie datori. De asemenea, este greu sa constientizeze ca, de obicei, o datorie poate fi stinsa relativ usor, daca se alege o procedura corecta.De ce sa va complicati intrand personal in jocul intortocheat al executarilor silite, care s-ar putea sa nu se sfarseasca bine, indiferent cat de bun este avocatul pe care, eventual, il veti angaja?Faptul ca ati ajuns temporar in situatia de a nu mai putea plati datoria respectiva este oricum o sursa de ingrijorare suficient de mare pentru a nu mai adauga si alta suplimentara, generata de orice demers in materie de executare silita.Ce inseamna o executare silita pentru plata unei creante administrate de KRUK si ce costuri implica? Pareri ale specialistilor sunt multe in acest sens, dar sa ne concentram pe cateva dintre ele.Oamenii cu datorii au posibilitatea de a si le achita pe cale amiabila, in rate. In cazul in care acestia refuza, nu au posibilitatea financiara sa achite in integralitate creanta datorata, ori nu doresc sau nu sunt interesati sa o achite, risca sa fie executati silit.Atunci cand instanta incuviinteaza demararea procedurii executarii silite, clientul va plati atat creanta aferenta contractului cesionat, cat si costurile aferente procesului de executare (minim cateva sute de lei).Costurile care stau la baza executarii silite sunt reprezentate de taxa judiciara de timbru pentru incuviintarea executarii silite, onorariul biroului executorului judecatoresc, taxa privind executarea bunurilor mobile si imobile, onorariul avocatial.In calitate de datornic, cu siguranta vei dori mai degraba sa lucrezi cu un intermediar, decat cu creditorul propriu-zis (prin reprezentant legal), deoarece vei evita astfel un soi de agresivitate pe care acesta pare sa se simta cumva obligat sa o aiba fata de persoana ce are de achitat o datorie.O societate de colectare credite, asa cum este Kruk Romania, in schimb, ofera servicii de recuperare profesionala, intreprinde inclusiv actiuni prealabile, in conformitate cu legislatia in vigoare, prin metode si instrumente de colectare specializate. Dar, ce e mai important, manifesta empatie fata de cei aflati temporar in dificultate financiara.KRUK Romania gestioneaza creantele creditorilor initiali care l-au imputernicit in mod expres pentru activitati de recuperare creante pe teritoriul Romaniei si mentine relatiile cu toti cei implicati in procesul de colectare creante pe cale juridica: clientul, creditorul, avocatii partilor, executorii judecatoresti, institutiile publice si private, in vederea solutionarii favorabile tuturor partilor ale acestui diferend.Executorul judecatoresc este persoana imputernicita de catre creditor sa gestioneze dosarul de executare silita al acestuia si sa ofere informatii in acest sens.Creditorul, prin intermediul avocatului sau, apeland la serviciile executorului judecatoresc, poate executa toate bunurile mobile si imobile detinute in proprietate de catre un client, pana la recuperarea integrala a datoriei, in termenele si in modalitatile prevazute de lege. Sumele de bani sunt considerate bunuri mobile.Executarea silita a acestora se realizeaza prin poprire pe salariu, pe venituri sau pe conturile bancare, de exemplu.Pentru a intelege mai bine, sa avem in vedere urmatorul exemplu, elaborat pe baza parerilor specialistilor KRUK: un client KRUK, persoana fizica, care initial a contractat un credit de nevoi personale de la o banca.Daca acesta nu a mai platit ratele o perioada mai lunga de trei luni, banca reziliaza contractul de credit ca urmare a nerespectarii conditiilor contractuale de catre client. Astfel, declara creditul scadent anticipat si cesioneaza creanta catre KRUK, sau catre oricare alta firma de colectare creante.Dupa momentul intervenirii cesiunii de creanta, firma de colectare creante incearca sa recupereze initial datoria pe cale amiabila. In cazul in care clientul refuza sa plateasca, dupa epuizarea tuturor optiunilor de colectare a datoriei pe cale amiabila, se pot demara procedurile de executare silita, prin intermediul unui executor judecatoresc.Cum se poate evita executarea silita? Exista, de asemenea, mai multe pareri specializate. Prin semnarea unui angajament de plata, orice client poate evita sa fie executat silit, prin intermediul unui executor judecatoresc.Platile voluntare efectuate pe parcursul intregii proceduri de recuperare a datoriei sunt baza amanarii executarii silite. KRUK Romania are o abordare pro-client de colectare pe cale amiabila si permite rambursarea in rate a datoriei.O alta modalitate de negociere in procedura prealabila executarii, potrivit parerilor specialistilor KRUK, o reprezinta solicitarea din partea clientului a unui acord de reducere, prin intermediul caruia doreste acordarea unei reduceri in cazul platii integrale a datoriei.Chiar si atunci cand KRUK a demarat procedura de executare silita pentru un credit neachitat si clientul primeste notificarea in acest sens, acesta poate ajunge la negociere si solutionare amiabila. Se poate incheia un angajament de plata, un acord de reducere, etc.Tot ce trebuie sa faca clientul este sa contacteze compania si sa isi plateasca datoria! Acesta mai poate transmite executorului judecatoresc o solicitare prin care ii precizeaza acestuia faptul ca doreste sa semneze un act unilateral de vointa, denumit angajament de plata, prin care se obliga sa achite ratele intr-un anumit interval, pentru a achita in integralitate datoria, insa pentru a veni in sprijinul debitorului, in transe esalonate agreate si de catre creditor.Una dintre concluzii ar fi aceea ca, numeroase persoane pot fi ajutate sa isi lase datoriile in urma. Cu totii suntem de acord cu faptul ca datoriile sunt adesea cauzate de evenimente neprevazute, cum ar fi pierderea locului de munca, boli, cheltuieli neasteptate sau chiar fluctuatiile valutare.Uneori, motivul poate fi chiar si o supraestimare a potentialului de rambursare a datoriilor, care ulterior sunt imposibil de platit. De asemenea, stim ca datoriile nu sunt permanente si, mai devreme sau mai tarziu, pana la urma tot vom "iesi la liman".Din acest motiv, clientilor cu datorii, KRUK le ofera o cale amiabila de a iesi din datorii, prin sustinerea oferita de specialistii companiei. Aceasta inseamna si a comunica intr-un mod eficient cu clientii, pentru a se gasi acel consens care sa indeplineasca conditiile de achitare a datoriilor, adaptate la potentialul financiar al clientilor.Fara stres, cheltuieli suplimentare pentru a acoperi costurile procedurilor judiciare sau ale executarii silite clientul va reusi, pas cu pas, sa atinga acest deziderat de "iesire la liman", mult-dorit de toti cei care se confrunta cu diverse probleme legate de datorii.