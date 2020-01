Plata cu cardul sau telefonul ar putea deveni istorie: In curand, am putea sa ne folosim palmele

Ziare.

Amazon lucreaza la un terminal care poate fi folosit in magazinele fizice pentru plata cu palma. Pur si simplu, in loc de card, smartphone sau smartwatch, utilizatorul pune palma pe un scaner pentru a plati cumparaturile sau consumul.Principiul este unul foarte simplu. Amprenta palmei este unica pentru fiecare om. La fel si indicatoarele unui card. Astfel, datele unui card sunt "atasate" imaginii unei palme intr-un sistem informatic.Atasarea initiala a cardului se va putea face direct la terminalul de plata. Se va scana palma si se va atinge cu cardul pentru inregistrarea in sistem a celor doua. De la acel moment, pentru plata va fi suficienta atingerea scanerului cu palma.La fiecare scanare a palmei terminalul identifica persoana, trimite imaginea catre sistem, care gaseste cardul aferent si opereaza plata.Plata cu palma ar fi mai comoda, mai practica si mai naturala decat cu orice obiect. Clientul nu ar mai trebui sa scoata din portofel cardul sau din buzunar telefonul ori sa intoarca in mod incomod incheietura mainii pentru a plati cu ceasul. Nici nu ar trebui sa mai aiba grija mijloacelor de plata sau sa se trezeasca la casa ca nu are cardul la el.Proiectul este dezvoltat in colaborare cu Visa si este testat in prezent in magazinele fizice Amazon Go si Whole Foods.