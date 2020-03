Serviciile Aderro GP Energy pot fi platite prin PayPoint

Ziare.

Astfel, clientii Aderro GP Energy isi vor putea achita de acum facturile mai simplu si mai rapid.Prezenta pe piata din 2010, compania are capital romanesc si ofera la nivel national servicii de furnizare energie electrica si gaze naturale, adaptate specificului de consum al fiecarui consumator, fie el agent economic sau casnic.Tot ce trebuie clientul sa faca este sa mearga la unul dintre cele peste 18.000 de puncte PayPoint disponibile in tara si sa prezinte factura lucratorului comercial.Acesta scaneaza sau introduce manual codul de bare existent pe factura si incaseaza numerarul, cu valoarea cuprinsa intre 0.01 si 4999.99 de lei.Serviciul este gratuit, iar clientul nu este conditionat de achizitionarea altor articole din magazin.PayPoint Romania este principalul operator de plati in numerar si incarcare electronica prin puncte de retail din Romania.Prin intermediul sau, clientii pot efectua in oricare dintre magazinele partenere de proximitate, plata facturilor pentru utilitati, electricitate, gaze, apa,telefonie fixa si mobila, rate, asigurari, roviniete, bilete de avion, internet si cablu sau servicii de securitate.Lista completa a furnizorilor si a locatiilor partenere se gaseste pe site-ul oficial PayPoint, la adresa www.paypoint.com/romania.