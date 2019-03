SUA au oprit finantarea cheltuielilor cu infrastructura in beneficiul Marinei americane pe teritoriul Romaniei

Ziare.

Jurnalistii de la Profit.ro sunt cei care au descoperit informatia intr-un document intocmit de Curtea de Conturi in urma unui audit financiar efectuat la Ministerul Apararii.Conform sursei citate, suma totala a facturilor neachitate se ridica la "1.913 mii de euro".In document nu se fac precizari cu privire la motivele opririi finantarii, in schimb se arata ca in anul 2017 suma alocata de SUA pentru implementarea Acordului US Navy Host Nation Program a fost de 3,61 milioane de euro, din care au fost platite 1,938 milioane euro, in timp ce din ianuarie 2018, " plata facturilor a fost suspendata de partenerul american"."La data auditului existau facturi in suma de 1.913 mii euro neachitate, din care. La nivelul conducerii ministerului s-au efectuat demersuri pentru a identifica posibilitatile legale pentru achitarea debitelor restante de la bugetul de stat, dar, in lipsa prevederilor bugetare, aceasta nu s-a putut realiza", mai mentioneaza Curtea de Conturi.