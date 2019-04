Teodorovici spune ca prin amnistie fiscala vrea sa dea o sansa marilor companii publice

Ziare.

com

Ministrul a precizat ca amnistia fiscala ar putea fi inclusa intr-un pachet de masuri pentru mediul privat anuntat pentru luna mai."Restructurarea aceasta financiara este o masura pe care o avem la nivel de Guvern in atentie. Eu imi doresc foarte mult ca luna mai sa fie luna in care sa venim, ca echipa guvernamentala, cu un pachet de masuri pentru mediul privat, pachet care sa cuprinda, printre altele, si aceasta masura de restructurare financiara", a spus Teodorovici.Ministrul Finantelor Publice a adaugat ca cei care se dovedeste ca nu si-au platit in acest an datoriile la stat nu vor putea beneficia de o astfel de masura.Eugen Teodorovici considera ca restructurarea financiara ar fi o sansa in special pentru marile companii de stat."Pe noi ne intereseaza sa dam o sansa in principal marilor companii publice, pentru ca acestea, in anii care urmeaza, nu mai pot fi sustinute de catre stat asa, pe diverse cai. Comisia Europeana, stiti foarte bine, spune foarte clar: domnule, este ajutor de stat ilegal, trebuie sa recuperezi. Si atunci, peste un an, doi, trei, cinci sau asa mai departe, este acest risc ca aceste companii sa poata fi inchise. Si atunci, daca suntem un Guvern responsabil, cum spun eu ca suntem si marea parte a romanilor spune acest lucru, trebuie sa actionam in acest fel", a afirmat ministrul.Potrivit lui Teodorovici, aceasta amnistie fiscala ar urma sa includa stergerea penalitatilor si dobanzilor datorate si esalonarea datoriei de baza in asa fel incat transele de rambursare sa nu afecteze dezvoltarea economica a companiei, iar "compania sa nu aiba presiunea platii catre stat".Ministrul a dat asigurari ca acelasi mecanism se va aplica si companiilor private.Eugen Teodorovici a mai declarat ca, din pachetul de masuri pe care urmeaza sa il anunte luna viitoare, mai fac parte unele legate de capitalul negativ pentru companii si de facilitati acordate societatilor care isi platesc la timp darile catre stat.