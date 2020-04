Ce trebuie sa stii cand doresti sa iti amanetezi bijuteriile?

Ziare.

Viata insa este imprevizibila, iar in situatii de criza, atunci cand lipsa banilor poate deveni o problema majora, este posibil ca ultima ta solutie pentru a face rost rapid de bani, este sa iti amanetezi bijuteria.In aceste conditii, cu siguranta este important sa cunosti cateva detalii importante despre conditiile de amanet aur , inainte de a trece pragul casei de amanet.Asadar, in ciuda faptului ca bijuteriile pot fi confectionate din diferite materiale pretioase, cel mai des sunt amanetate bijuteriile din aur. Atunci cand iei decizia de a-ti amaneta bijuteria, odata ce ajungi la casa de amanet, bijuteria respectiva va fi evaluata de catre personalul casei de amanet, care are cunostinte solide astfel incat sa stabileasca numarul de karate (24k, 22k, 18k, 14k sau 10k).Persoana care se va ocupa de evaluarea bijuteriei, va efectua un test de gravura acid, cu scopul de a verifica autenticitatea aurului, dupa care va cantari bijuteria si iti va spune la cat este evaluata aceasta.In conditiile in care iti convine suma de bani pe care reprezentantul casei de amanet ti-o ofera in schimbul bijuteriei, poti alege sa primesti banii si sa amanetezi bijuteria. Daca insa ti se pare ca oferta nu este corecta, poti incerca sa treci la o alta casa de amanet, pentru a vedea daca nu cumva este posibil sa ti se ofere mai multi bani.Este in avantajul tau sa faci acest lucru, pentru ca la urma urmei, este bunul tau, si doar tu poti decide daca il amanetezi sau nu.Daca insa, suma de bani oferita de catre casa de amanet reflecta valoarea bijuteriei, si iti doresti sa o amanetezi, atunci trebuie sa stii ca se va incheia un contract de amanet intre tine si casa de amanet.In contract trebuie sa fie mentionata suma de bani pe care ai primit-o din partea casei de amanet, bunul pe care l-ai oferit drept garantie (bijuteria din aur in cazul de fata).De asemenea, un contract de amanet mai contine si data la care a fost incheiat contractul, data la care expira contractul, si comisionul pe care trebuie sa il plastesti zilnic.Daca din fericire pentru tine ai posibilitatea de a-ti achita datoria inainte de timp, vestea buna este ca iti recuperezi bijuteria amanetata pe loc. Daca nu poti plati datoria, poti solicita prelungirea valabilitatii contractului, doar ca va trebui sa platesti comision pentru fiecare zi in plus.De-asemenea, in cazul in care consideri ca nu mai ai nevoie de bijuteria respectiva, poti alege sa o vinzi. Cu siguranta casa de amanet este dispusa sa iti si cumpere bijuteria, nu doar sa o primeasca drept garantie, pana in momentul in care vei returna banii.Daca nu ai de gand sa mai porti bijuteria, incearca sa afli care este pretul primit pentru amanetarea acesteia, dar si pentru vanzarea ei. Alege varianta mai atractiva fin punct de vedere financiar.