Expert BNR: Nu putem sustine propunerea legislativa privind repatrierea aurului

Ziare.

com

Expertul BNR a afirmat ca orice initiativa de modificare a legii de functionare a Bancii Nationale presupune consultarea obligatorie a Bancii Centrale Europene (BCE)."Pozitia BNR este ca BNR nu poate sustine propunerea legislativa in discutie in forma adoptata in Senat si nici nu poate accepta integral propunerile de amendamente primite de la senatorul Serban Nicolae. Potrivit legislatiei europene, orice initiativa de modificare a legii 312 privind statutul BNR presupune consultarea obligatorie a Bancii Centrale Europene inaintea adoptarii propunerii legislative de catre Parlament, astfel incat avizul acestei institutii europene sa poata sa fie luat in considerare.Potrivit BCE, atributia bancilor centrale privind detinerea si administrarea rezervelor oficiale ale statelor membre implica luarea unor decizii privind detinerea, pastrarea, dispunerea, negocierea si administrarea zilnica, precum si administrarea pe termen lung a rezervelor internationale.BCE subliniaza ca bancile centrale nationale de bucura de independenta in ceea ce priveste toate actiunile legate de detinerea si administrarea rezervelor internationale", a declarat reprezentantul BNR."Tot BCE defineste detinerea si administrarea rezervelor oficiale statelor membre ca fiind o misiune fundamentala care urmeaza sa fie indeplinita de bancile centrale nationale care fac parte din sistemul european al bancilor centrale. Aceasta dispozitie al tratatului european impune pastrarea la banca centrala nationala a competentei de a lua decizii cu privire la utilizarea activelor bancilor centrale nationale", a completat Adrian Dumitrescu. Comisia de Buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a votat un raport favorabil , cu amendamente, pe proiectul legislativ initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae, care prevede ca BNR sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, cantarind 56 de tone.Comisia a votat si un amendament prin care, in caz de situatie de criza care ar pune in pericol stabilitatea monetara, tinta de inflatie sau politicile macroeconomice, BNR informeaza Parlamentul si Guvernul in cel mult 20 de zile."Se pastreaza intentia initiala si se simplifica dispozitiile, in sensul in care insusindu-ne o serie intreaga de observatii, propuneri facute si de Consiliul Legislativ si de BNR, se pastreaza propunerea initiala a proiectului, aceea de a constitui rezerva de aur a BNR doar pe teritoriul Romaniei si de informare de indata dar nu mai tarziu de 20 de zile de catre BNR a Parlamentului, respectiv a Guvernului, in cazul in care apar situatii de criza care ar pune in pericol stabilitatea monetara, tinta de inflatie, politicile macroeconomice", a declarat deputatul PSD Serban Nicolae.Senatul a adoptat, in calitate de prim for sesizat, proiectul legislativ.In prezent, Romania are rezerve de aur, care fac parte din rezervele internationale, de aproape 103,7 tone, respectiv 103.697 de kilograme si 790 grame de aur fin, reprezentand 9-10% din rezervele internationale ale tarii. Cantitatea de aur din rezerva este aproximativ aceesai din 2007 pana in prezent, dar valoarea ei a crescut de la 1,6 miliarde de euro in 2007 la 3,7 miliarde euro in decembrie 2018. Circa 60%, peste 61,2 tone, este depozitat la Banca Angliei, dar se afla in custodia BNR, astfel ca Banca Angliei nu poate efectua niciun fel de operatiuni care vizeaza aurul Romaniei.Fata de aceste niveluri, reiese ca proiectul de act normativ propune ca Romania sa mai pastreze rezerve de aur in strainatate de 5,185 tone, iar repatrierea sa fie de peste 56 de tone, respectiv 91,5% din cantitatea actuala aflata in strainatate.Senatul a adoptat initiativa legislativa ca prima Camera sesizata, decizionala fiind Camera Deputatilor.