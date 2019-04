Inca un vot favorabil pentru proiectul lui Dragnea pentru repatrierea aurului

Ziare.

Proiectul prevede ca detinerea unei cantitati de aur in depozite constituite in strainatate "nu trebuie in mod necesar interzisa, dar aceasta ar trebui limitata cantitativ si conditionata de obtinerea unor venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice" si propune instituirea obligatiei de informare "de indata" a Parlamentului si a Guvernului de catre BNR in cazul in care exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs.Proiectul a fost adoptat anterior de Senat , in calitate de prima Camera sesizata.Comisia de buget finante a Camerei Deputatilor urmeaza sa intocmeasca raportul la acest proiect, care va intra in dezbaterea plenului Camerei - for decizional.