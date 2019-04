Legea lui Dragnea pentru repatrierea aurului a fost votata de Parlament

Dragnea si Serban Nicolae vor sa aduca aurul in tara

Serban Nicolae: Dumneavoastra va tineti bijuteriile la vecini?

Ziare.

com

Decizia a fost luata cu 165 de voturi favorabile, 90 impotriva si trei abtineri. PNL si USR au anuntat ca vor contesta legea la Curtea Constitutionala.Intrebat cum comenteaza votul de azi, tinand cont ca proiectul a fost contestat de BNR, Liviu Dragnea, unul dintre initiatorii proiectului, a spus ca el nu l-a auzit pe Mugur Isarescu spunand ceva impotriva."Eu nu l-am auzit niciodata pe Mugur Isarescu contestand acest proiect. Sunt consilieri de la BNR care de-a lungul timpului au spus foarte multe prostii, au spus foarte multe minciuni, propovaduiau ca in Romania nu va functiona programul de guvernare al nostru si s-au inselat. Cand eu o sa vad o pozitie oficiala BNR exprimata de guvernator atunci va rog sa ma intrebati. Este un proiect de lege pe care il sustin", a declarat Liviu Dragnea, miercuri, la Parlament.Totodata, intrebat daca Guvernul a transmis un punct de vedere la acest proiect, presedintele PSD a afirmat: "Va rog sa intrebati Guvernul, care este foarte prolific la puncte de vedere".Anterior, proiectul a trecut de Senat, precum si de Comisia Juridica si de cea de Buget-Finante a Camerei Deputatilor Amintim ca, la finalul lunii februarie, presedintele PSD Liviu Dragnea si senatorul Serban Nicolae au depus un proiect de lege care obliga Banca Nationala a Romaniei sa aduca in tara rezervele de aur care in prezent sunt pastrate in strainatate."Apreciem ca se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur, detinute in tezaurul propriu sau in strainatate, ca parte a rezervelor constituite din aur si operatiuni externe. Din informariile detinute, in prezent, rezerva de aur constituita de BNR potrivit dispozitiilor legale, se gaseste in proportie de 65% in strainatate.Pentru aceasta cantitate de aur BNR nu mai realizeaza niciun fel de venituri ci, dimpotriva, achita contravaloarea costurilor de depozitare. Nimic din situatia economica a Romaniei nu mai justifica pastrarea unei asemenea cantitati de aur ca rezerva in strainatate, cu costurile aferente, deloc de neglijat, in conditiile in care aceasta rezerva poate fi pastrata si suplimentata, in mod corespunzator, in depozite in tara", arata cei doi in expunerea de motive.Ulerior, senatorul Serban Nicolae a incercat sa explice de ce a depus proiectul de lege Astfel, intrebat de ce este necesar sa repatriem aurul, senatorul PSD a dat o explicatie putin stranie: "Dumneavoastra va tineti bijuteriile la vecini? De exemplu, asa cum dumneavoastra va tineti bijuteriile acasa, nu le tineti la vecini si nici nu platiti chirie ca sa vi le tina vecinii, eu cred ca suntem in situatia in care Romania isi poate permite sa isi tina rezerva de aur in propriul teritoriu, in conditii de siguranta, sa nu mai plateasca chirie pentru asa ceva".Nici in ceea ce priveste modul de utilizare a acestei rezerve de aur, dupa ce va ajunge in tara, Serban Nicolae nu a dat explicatii foarte clare."Banca Nationala a Romaniei poate sa utilizeze aceasta rezerva, atunci cand este cazul, pentru asigurarea acelor operatiuni financiare specifice. Asa cum face de altfel si cu rezerva valutara", a spus social-democratul. Insa cand a fost intrebat ce inseamna "operatiuni financiare specificice", senatorul a evitat sa raspunda.