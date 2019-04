Proiectul lui Dragnea pentru repatrierea aurului a fost votat de Senat. Guvernul a refuzat sa dea un punct de vedere

De ce vor Dragnea si Nicolae aurul in tara

BNR a explicat de ce legea lui Dragnea nu poate trece. Minciuni in proiectul PSD

Proiectul va fi trimis la Camera Deputatilor, care este for decizional, informeaza News.ro.La dezbateri au fost si replici acide intre Opozitie si Putere. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat ca initiativa este "o mare greseala", deoarece intr-o situatie de criza, Romania nu va stii cum sa fuga cu aurul mai repede la Londra pentru a arata ca are."Vreau sa privim putin la realitate. Vi se pare astazi ca dam peste margini de stabilitate si de resurse. Este gresit. Va rog sa luati nota de faptul ca pe plan international sunt multi specialisti care estimeaza in 2020-2021 o noua criza a datoriilor statelor. Lucru care este perfect posibil datorita faptului ca dupa criza din 2008, 2009 statele in loc sa reduca datoriile, le-au crescut continuand cu imprumuturile.Intr-o situatie de criza nu o sa stim cum sa fugim cat mai repede cu aurul la Londra sa aratam ca avem rezerve. Sugestia mea este sa lasati atributiile BNR asa cum sunt din acest punct de vedere si sa nu avem o interventie politica intr-un moment in care vi se pare ca este potrivit, dar care se poate rasturna intr-o noapte. Rezerva aflata in straintate inseamna si o garantie de vreme rea", a afirmat in plen Traian Basescu, potrivit Mediafax.Senatorul PNL Florin Citu a anuntat ca liberalii nu sustin proiectul legislativ."Atat timp cat este acolo nu este nevoie sa il vada nimeni, toata lumea stie ca este acolo. Ceea ce face aceasta lege este sa intervina direct in modul in care politica monetara este implementata in Romania. In forma actuala proiectul nu este sustinut de PNL", a declarat Florin Citu.Liberalul Marcel Vela a sustinut ca adoptarea proiectului de lege va afecta viitorul Romaniei."Acest proiect este unul foarte serios si foarte important, care va afecta, nu ani, ci decenii din viitorul Romaniei. Acest proiect de lege va necesita un mare efort parlamentar si guvernamental sa fie modificat in viitor. Domnul secretar de stat a spus ca Guvernul nu a reusit inca sa isi formeze un punct de vedere.Daca pana astazi Guvernul nu ne spune ca e bine sau ca e rau avem o problema foarte grava. Dumneavoastra nu sunteti aici ca simplu consultant. Sunteti chiar cel care trebuie sa ne dati un punct de vedere autorizat. Nici ministrul de Finante nu este in sala", a sustinut in plen Vela.Senatorul USR Eduard Dirca a propus retrimiterea la Comisie pentru doua saptamani a proiectului legislativ, solicitarea fiind insa respinsa de majoritatea plenului.In replica la afirmatiile Opozitiei, senatorul PSD Serban Nicolae a afirmat ca repatrierea aurului nu va afecta credibilitatea tarii, in documentele oficiale nefiind precizat cate tone sunt in tara si cate tone sunt in strainatate."Daca ar fi fost argumente consistente nu era nevoie de micile scamatorii lipsite de subsanta. Vorbim de rezerva de aur a Romaniei si trebuie sa taratam cu maxima seriozitate. Am inteles ca trebuie sa stam cu aurul la Londra sa aratam ca avem. Am auzit ca repatrierea aurului ar dauna credibilitatii. 40 de tone din aceasta rezerva de aur se afla deja pe teritoriul Romaniei. In toate documentele rezerva de aur este de 103,7 tone, nu se face diferenta intre tonele din tara si tonele din strainatate", a fost argumentul lui Serban Nicolae.Liderul PSD Liviu Dragnea si senatorul PSD Serban Nicolae au depus, la sfarsitul lunii februarie, la Senat, pentru dezbatere in regim de urgenta, proiectul de modificare a Legii privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prin care stabilesc aducerea in tara a rezervelor de aur ale BNR.Proiectul prevede ca BNR urmareste mentinerea rezervelor la un nivel adecvat tranzactiilor externe ale Romaniei."Daca exista pericolul diminuarii rezervelor, pana la un nivel care ar periclita tranzactiile internationale ale statului, precum si in cazul in care diminuarea s-a produs, Banca Nationala a Romaniei prezinta Parlamentului si Guvernului, de indata, un raport privind situatia rezervelor si cauzele care au condus sau care pot conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Bancii Nationale a Romaniei privind politicile guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situatiei", prevede proiectul legislativ."Din rezerva constituita, Banca Nationala a Romaniei poate depozita aur in strainatate exclusiv in scopul obtinerii de venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice. Depozitele de aur constituite de Banca Nationala a Romaniei in strainatate nu pot depasi 5% din cantitatea totala de aur constituita ca rezerva", stabileste un alt articol al proiectului.Potrivit expunerii de motive, "evolutia economiei romanesti din ultimii ani indica o tendinta pozitiva, cu crestere economica constanta, solida si sustenabila, cu inflatie moderata, in limite controlabile si cu o stabilitate predictibila a monedei nationale".Dragnea si Nicolae sustin ca, in acest context, se poate modifica politica BNR privind constituirea si administrarea depozitelor de aur."Nimic din situatia economica a Romaniei nu mai justifica pastrarea unei asemenea cantitati de aur ca rezerva in strainatate, cu costurile aferente, deloc de neglijat, in conditiile in care aceasta rezerva poate fi pastrata si suplimentata, in mod corespunzator, in depozite din tara", se mai arata in expunerea de motive, potrivit careia detinerea unei cantitati de aur in depozite constituite in strainatate nu trebuie, in mod necesar, interzisa, dar "aceasta ar trebui limitata cantitativ si conditionata de obtinerea unor venituri prin tranzactionare si alte operatiuni specifice".In prezent, 65% din rezerva de aur este pastrata la Banca Angliei.Amintim ca BNR a reactionat ferm si a explicat ca ideea lui Dragnea si Nicolae nu doar ca nu e noua, dar nici realizabila. Purtatorul de cuvant al BNR, Dan Suciu, a spus la acea vreme ca si Cristiana Anghel, fosta invatatoare grevista devenita senator ALDE, a vrut sa modifice legea BNR, insa proiectul a fost respins, existand pericolul deschiderii unei proceduri de infringement la nivelul Comisiei Europene.Suciu a mai aratat ca in proiectul celor doi social-democrati sunt date care nu au nicio legatura cu realitatea. In proiect se precizeaza ca la acest moment Romania plateste 300.000 de euro pentru a-si tine aurul la Londra.Purtatorul de cuvant al BNR arata ca suma reala e de peste 4 ori mai mica si este si publica, in raportul anual al BNR, astfel ca oricine ar fi putut sa verifice, daca si-ar fi dorit.Asadar, BNR a cheltuit, potrivit documentului, 309.000 de lei (circa 65.000 de euro) in 2017 si 323.000 de lei in 2016 pentru operatiuni legate, in principal, de custodia aurului de la Londra.