TEZAUR surprinde printr-o oferta unica de Paste!

La Tezaur ai 0% COMISION pentru primii 2000 de lei timp de 3 LUNI daca inchei un contract de amanet pana in ziua Pastelui, 7 aprilie.

Practic, clientul isi lasa obiectele din aur in siguranta in ORICE agentie Tezaur si primeste contravaloarea lor pe loc, printr-o evaluare corecta.Cu siguranta fiecare dintre noi are acasa o serie de bijuterii din aur pe care nu le mai foloseseste din diverse motive. Oricine poate veni in oricare agentie Tezaur pentru o evaluare a bijuteriei/ bijuteriilor. Ele nu trebuie sa fie noi sau in perfecta stare important este sa fie din aur.Astfel, pentru bijuteriile aduse, clientul va primi cel mai bun pret din piata, iar acesta va returna suma primita, fara niciun comision adaugat.Mai mult decat atat, clientul are si optiunea de a pastra banii, prin renuntarea la bijuteriile aduse, daca acestea nu mai prezinta interes.Prin aceasta campanie, Tezaur doreste sa-si recompensese toti clientii care trec pragul agentiilor sale si sa le ofere acestora COMISION 0% pentru primii 2000 de lei timp de trei luni pentru a petrece Sarbatori linistite si fericite alaturi de cei dragi., companie cu traditie pe piata amanetului, este cea mai importanta si puternica casa de amanet.Serviciile oferite sunt variate: amanet aur, schimb valutar si vanzare de bijuterii din aur si bijuterii cu diamante, cu posibilitatea achitarii in rate fara dobanda prin intermediul cardului de cumparaturi.Compania se afla intr-o continua dezvoltare in beneficiul clientiilor sai si pune la dispozitia acestora un numar de 50 de agentii.In luna aprilie va sarbatori a 50-a agentie, care va fi deschisa in sectorul 1 al capitalei.Astfel, Tezaur ramane aproape de clientii sai prin servicii profesioniste, flexibilitate in ceea ce priveste nevoia acestora, prin siguranta si buna comunicare care exista in fiecare agentie.