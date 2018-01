Romanii au liber pe 24 ianuarie. Afla unde gasesti banci si oficii postale deschise

Ziare.

Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca miercuri, 24 ianuarie, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor fi inchise."Programul anuntat este in conformitate cu prevederile Codului Muncii, potrivit carora 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Romane este declarata zi de sarbatoare legala in care nu se lucreaza. Ca urmare a programului anuntat, este posibil ca trimiterile postale prezentate in data de 23 ianuarie 2018 sa inregistreze timpi mai mari de circulatie", se arata intr-un comunicat al institutiei.Unitatile BRD vor fi inchise miercuri, cu exceptia celor din centrele comerciale. Ziua de 24 ianuarie este nelucratoare si in cazul Raiffeisen Bank."Ziua de 24 ianuarie 2018 este zi nelucratoare in unitatile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru departamentul Servicii Clienti (Call Center). Vor functiona insa agentiile din mall-uri, reteaua Selgros si supermarket-uri. Call Center-ul bancii va asigura asistenta permanenta pentru carduri, serviciile Smart Mobile, Raiffeisen Online si clientii de top", a anuntat banca.